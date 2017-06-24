新華社海口６月２４日電（記者 塗超華）為探索建立巨災風險分散機制，海南將選擇２至３個市縣研究開展巨災保險試點。

海南省政府辦公廳近日印發了《２０１７年海南省農業保險工作實施方案》，對今年全年實施農業保險提出了具體要求並明確了財政補貼政策。其中實施險種分為中央險種和省級險種兩大類，將實行不同的財政補貼政策。

據介紹，海南今年正式在全省範圍內開展的農業保險險種共１６個，包括橡膠樹保險、制種保險、香蕉風災保險、農房保險、蔬菜價格指數保險、漁船保險和漁民海上人身意外傷害保險等。為減少自然災害頻發對農業生產的影響，海南將選擇２—３個市縣研究開展巨災保險試點，探索建立巨災風險分散機制。