？？？？林曉東在第三屆(2017)全球私募基金西湖峰會發表主旨演講 王遠 攝

中新網杭州6月24日電(見習記者 廖式映)「中國資本發展市場的發展階段和美國不一樣，所以很難用西方發達市場的標準來衡量中國現階段，但是中國資本市場用20年走完了發達國家40年、50年走的路，殊途同歸，我相信我們會發展的更好。」24日，第三屆(2017)全球私募基金西湖峰會在浙江省杭州市召開，美國Vanguard(領航)集團(以下簡稱「Vanguard」)大中華區總裁林曉東在接受中新網專訪時表示，中國資管業發展機遇與挑戰並存，而責任、創新和科技是未來資管行業最核心競爭力。

在林曉東看來，Vanguard的誕生與成長就是創新的產物。1975年，Vanguard因為產品創新，創造了美國第一個指數基金；因為結構創新，Vanguard是全世界第一個由投資者共同擁有的公司；因為投資理念創新，Vanguard是第一個可以出低成本投資理念的公司。Vanguard現已成為全世界最大的公募基金公司跟第二大ETF提供商。

2016年以來，在監管力度不斷加強的背景下，中國私募基金數量和實繳規模在波動中實現逆勢增長，大浪淘沙之後，年底私募基金認繳規模已超同期公募基金。截至2017年4月底，備案私募基金數量達到52403隻，認繳規模達到12.28萬億元。作為全球第二大財富國的中國，正在為國內外私募基金的發展提供一個全新的、前所未有的廣闊市場空間。

在中國資本市場取得優異成績單的同時，林曉東指出，中國資本市場仍十分年輕，處於「新興加轉軌」的階段，存在功能不健全、市場不成熟、機制不完善、監管體系不健全等問題，面對這些問題，資產管理行業受託人的責任意識顯得尤為重要。

而Vanguard作為全世界唯一一家由投資者共同持有的基金公司，其每一年運營這一家基金公司所創造所有經濟效益全部回到基金裏面，體現為每一年管理費的下降，林曉東認為這種公司架構是投資管理者的責任一個最完美的詮釋。

同時，林曉東相信大數據、人工智慧、機器學習會對未來資管行業起到深遠影響，任何一家資管公司想在競爭當中立於不敗之地，其在科技和技術方面的投入要與過去相比有一個長足的發展。因為智能投顧更懂投資者、更能幫助投資者達到投資心愿，為其量身訂作資產的解決方案跟投資方案，長期來看能為新一代的投資者提供更好的投資回報。

據悉，第三屆(2017)全球私募基金西湖峰會由浙江省人民政府指導，杭州市人民政府、中國證券投資基金業協會主辦，由浙江省金融業發展促進會、杭州市人民政府金融工作辦公室、杭州市上城區人民政府、美國格林威治市政府、中國證券投資基金業協會私募證券專業委員會聯合主辦，由杭州市玉皇山南基金小鎮管理委員會等協辦。峰會圍繞「私募基金的責任」這一主題，來自國內外的業內領袖、專家及行業龍頭、機構代表等近千名嘉賓齊聚杭城，凝聚全球智慧，深化本土詮釋，共同探討私募基金如何在合規發展中承擔起自身責任，持續推動產業與資本的聯動對接，實現浙江省新金融產業創新發展。(完)