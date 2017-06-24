中新網6月24日電 據日本媒體報導，關於美國車主等就高田公司安全氣囊缺陷問題對汽車廠商發起的集體訴訟，本田公司23日就原告方認為汽車廠商隱瞞缺欠的主張發表否定聲明稱，「本田也是被高田矇騙的受害者」。

據報導，原告方發起訴訟，要求汽車廠商彌補因安全氣囊缺陷問題造成的經濟損失。豐田汽車、馬自達、斯巴魯（SUBARU）和德國寶馬在5月與車主達成和解，同意支付共計約5.53億美元。而本田、日產汽車及美國福特汽車與車主正在打官司。

本田稱，原告方要求2013年發送郵件稱對成為召回（免費回收及修理）對象的安全氣囊「知道開發時真相」的本田日籍技術人員作證。

然而，該技術人員21日向受理訴訟案的南部佛羅里達州聯邦地方法院遞交宣誓書，表示所謂知曉2013年真相是誤解，「自己弄錯了」。本田配合此事發表了聲明。