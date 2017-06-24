北京師範大學經濟與工商管理學院院長賴德勝北京新浪網 (2017-06-24 17:25)
新浪財經訊 「第十一屆中國經濟增長與周期國際高峰論壇（2017）暨中國城市生活質量指數發佈會」於6月24日-25日在北京舉行。北京師範大學經濟與工商管理學院院長賴德勝出現並演講。
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