烏魯木齊-青島港-孟加拉國海鐵聯運班列開通北京新浪網 (2017-06-24 17:26)
6月23日，中歐班列烏魯木齊集結中心開行首趟烏魯木齊-青島港-孟加拉鐵海聯運班列。此次班列共56節車廂，由中歐班列烏魯木齊集結中心開出，經鐵路運往青島港后，再轉海路運往孟加拉國吉達港。
據了解，6月19日，青島港集團青港貨運公司與烏魯木齊國際陸港區簽署戰略合作協議后，開啟了兩地鐵海聯運模式。雙方藉助國家「一帶一路」倡議及青島港海洋經濟發展機遇，依託烏魯木齊區位優勢，發揮雙方在基礎設施、港口服務和鐵路運輸方面的資源和政策優勢，暢通冷鏈物流通道，發展雙向海鐵聯運，打造連通烏魯木齊、青島兩地，面向「一帶一路」沿線國家的陸橋運輸服務品牌。
中歐（青島）國際班列的開通，實現了青島港碼頭到4000多公裡外的新疆的前移，可以更好地服務於新疆企業，節省了企業運輸的時間和經濟成本，實現了陸港、路局、港口三方聯動。（中國經濟網記者 劉成）
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