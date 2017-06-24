隨著互聯網金融整頓的持續推進，多地開始建設地方金融監管信息平台，以加強地方金融監管。

6月23日上午，在第六屆廣州「金交會」上，廣東省地方金融風險監測防控平台揭牌成立，意圖利用大數據技術和登記清算手段實現對地方金融業態的全面監管，輔助金融監管部門實現及早發現、及時預警、有效處理的目的。

6月24日下午，廣州市金融工作局局長邱億通在2017年第二季度廣州金融發佈會上表示，經過前期充分研究論證以及實地調研，在請示省有關領導及主管部門后，最終確定依託廣州商品清算中心在廣州市試點建設「廣東省地方金融風險監測防控平台」。

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今年5月，央行副行長潘功勝在調研中國互聯網金融協會時表示，2017年，協會要堅決貫徹中央經濟工作會議「要把防控金融風險放到更加重要的位置」的部署要求。一是繼續配合和支持互聯網金融風險專項整治工作，加強互聯網金融監管長效機制研究並提出政策建議。二是抓緊研究建立全國互聯網金融風險監測預警平台，不斷提高互聯網金融常態化監測和風險識別水平。三是積极參與互聯網金融監管政策和規則的研究制定，準確把握監管動態方向和要求，加強行業自律規則和標準體系建設。

截至目前，全國多地已經建立、或正在建立非法集資監測預警系統。如：北京市建立「打擊非法集資監測預警平台」，對詐騙和已跑路的機構進行分析，對其欺詐風險、市場風險、操作風險、信用風險進行分析從而建立風險評估模型，然後將現有的機構數據與該模型進行比對，以發現預警非法集資活動。廈門市也建立「金融風險防控預警平台」。

今年2月，深圳市金融辦表示，為進一步加強地方金融監管，辦正在大力推進地方金融監管信息平台建設。目前，深圳市金融風險監測預警和監管信息平檯子項目非法集資監測預警系統已通過市採購中心公開招投標選出候選供應商。深圳市金融辦表示，爭取在上半年把P2P網貸監測系統全面建立起來，爭取在一年之內把所有的互聯網金融行業非法集資的監測預警系統全面建成。

邱億通說，廣州商品清算中心在市金融局的監督指導下，參考北京等地金融風險監測預警平台建設的成功經驗，通過深入分析金融領域的風險要素，把控不同金融業態的風險關鍵點，發揮自身業務優勢，積極推進廣東省地方金融風險監測防控平台建設，目前已開發出非法集資風險監測防控、網路輿情監測、第三方電子合同存證及網路借貸信息中介機構非現場監管四大監管防控子系統。

其中，前兩大子系統已建成並正式運營，第三方電子合同存證子系統擬於本月底前上線，網路借貸信息中介機構非現場監管子系統也將進入試運行。下一階段，在平台運營過程中，廣州市金融局將切實履行政府監督指導職能，一方面通過修改完善平台的各個系統功能，使之與廣州市金融風險監測防控工作相適應；另一方面，將通過強化平台系統穩定性、安全性、防禦性功能，確保數據安全。今後，將運用現代科技手段，利用風險防控關口前移，大力提升廣州市金融風險監測防控信息化水平，有效防範和打擊非法集資，防範和化解區域性金融風險，推動地方金融規範有序發展。

據公開消息，廣州商品交易中心於2015年4月在廣東自貿區南沙片區掛牌成立，註冊資本1億元，由廣州金控、廣州交易所等出資創立，是由廣州市政府發起成立的清算登記專業機構。

由各地方金融辦建立地方金融風險監測預警平台，是由於按照《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》，P2P網貸平台監管體制按「雙負責」原則進行，其中銀監會負責行為監管，各省級人民政府負責機構監管，後者主要是地方金融局/辦，其職責主要是P2P的備案登記、信息收集、及時提出風險防範和預警、對風險機構的處置（機構的退出安排、機構註銷）、風險事件的維穩和處置，以及機構如果進行非法集資活動，要牽頭組織打擊等。

此前，處置非法集資部際聯席會議辦公室主任楊玉柱在「防範和處置非法集資法律政策宣傳座談會」上表示，目前正在研究起草《處置非法集資條例》，賦予地方政府對非法集資活動的行政查處權力，解決地方政府有責無權、依據不足、手段缺乏等突出問題。目前《條例》送審稿已徵求地方和部門意見，法制辦會同銀監會正在根據反饋意見進行修改完善。