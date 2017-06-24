最近一段中超聯賽焦點不斷，富力和上港比賽出現了「奧斯卡用球踢人」風波，中國足協在本周已經對上港、富力兩隊進行了重罰。與此同時，中超二次轉會窗口已經開啟，內外援的引進同樣是外界關注的重點所在。24日，恆大主帥斯科拉里也分別談到了對這兩件事情的看法。

此前已經有消息稱恆大俱樂部將在二次轉會中要引進立U23球員鄧涵文，當被問及此事是否屬實或是進展如何時，斯科拉里首先明確表示：鄧涵文轉會的事我並不知道。當然，所有中國優秀球員，如果他們能來廣州恆大，我都表示歡迎。如果俱樂部簽一些優秀球員，相信俱樂部會有整個的戰略部署。

隨後斯科拉里說到：我對現有手上的球員表示非常滿意，我不希望任何人從恆大離開。目前我了解的到是，球隊沒有一些簽約的進展，媒體應當有這樣的嗅覺，一些轉進轉出的消息，都是外面爆出來的。真實的事情，我擁有一批國內最好的球員，最好的外援，下面我們會一起努力爭取贏下所有的比賽，

就在本周，中國足協重罰了上港外援奧斯卡，而當年斯科拉里曾經執教過奧斯卡，當被問及如何看待昔日弟子奧斯卡這一次的被罰，對此斯科拉里顯然不想趟這個混水：現在我的隊員是鄭智、黃博文、曾誠，關於別的球隊隊員，不應當是我說的事情。比如你們問我們隊長鄭智長的到底帥不帥，我覺得確實不太帥。

對於斯科拉里這番「插科打諢」的回答，媒體們似乎也覺得不過癮，於是繼續追問到，排名第二名的上港隊兩名主力球員受到處罰是不是對恆大有利，對此斯科拉里索性直接選擇了說不：我還是想說，這些罰單並不是我們隊的球員，我們不想談別的球隊事情，現在我們所有隊員都非常好。我們這周訓練的狀態非常好。（於靜 發自廣州）