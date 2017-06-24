進球GIF-精彩二過一！莫雷諾助攻曹贇定再下一城北京新浪網 (2017-06-24 17:18)
日期:6月24日，2017賽季中超聯賽第14輪將全面開戰，上海綠地申花將客場挑戰延邊富德。
雙方比賽進行到下半場第69分鐘，客場作戰的上海申花再次取得進球。申花前場左側發動攻勢，曹贇定和莫雷諾打出精彩二過一配合，莫雷諾送出直塞球，曹贇定高速前插突至禁區內，面對延邊門將池文一冷靜推射遠角破門，2-0！（新體）
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