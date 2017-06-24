「我很小的時候就一直看他（波爾）的比賽，想要他的拍子。」以4-0完勝隊友后，日本華裔選手張本智和開心憧憬起即將與德國名將波爾展開的半決賽。

6月24日，2017年中國乒乓球公開賽在成都進入到五日的較量。男單1/4決賽中，張本智和以4-0橫掃隊友丹羽孝希。接受新浪體育專訪時，再過三天就要度過14歲生日的他還分享了自己的小小願望：「想拿兩個冠軍。」

戰勝了世界排名第九的丹羽孝希后，小張本謙虛表示這也在自己的意料之外：「兩年前的全日本我是0-4輸的。（今天能）接到他的發球，他也攻不了，我就主動去攻他。我也沒想到會4-0贏他，很高興。」

由於昨晚中國男乒集體退賽，原本應該與許昕交手的小張本因此兵不血刃地挺進八強。上個月在杜塞爾多夫，他正是因1-4不敵許昕而無緣世乒賽男單銅牌：「我也準備跟他打的，但沒打到就沒想什麼，就準備今天跟丹羽的比賽。（是不是也因此節省了體力？）這倒沒什麼關係，沒想過。」

採訪時，另一場男單1/4決賽還沒開始。德國名將波爾與韓國選手金東炫之間的勝者，將是張本智和今晚半決賽的對手。

小張本坦言希望能與波爾展開較量：「我很小的時候就一直看他的比賽，（多小？）小學一年級的時候，想要他的拍子。」孩子氣的回答也逗笑了混合採訪區的記者們，「沒想到可以跟他打。他贏過來（的話），就像跟丹羽一樣，我自己一直去攻他。」

值得一提的是，6月27日小張本就要迎來自己的14歲生日，而成都也是父母成長的地方。被問到有什麼心愿時，小張本告訴筆者：「這次是13歲最後一次的比賽，想要單打再贏兩場、雙打再贏一場，想拿兩個冠軍。」昨天的男雙半決賽上，張本智和/木造勇人爆冷，以3-2險勝德國世乒賽男雙冠軍許昕/樊振東組合。

就像他期待的一樣，波爾隨後以4-0順利晉級男單四強。賽后，接受直播TV採訪時，他也被問到了與張本智和相關的話題。

心情不錯的他先是反問那位記者：「他有14歲嗎？（好像是的）那聽起來好像比13歲要好，（笑）他戰勝了不少名將，我需要認真對待，而不是只看他的年齡。這將是一場硬戰，目前他收穫了很多的信心，應該會是一場很有趣的比賽。我還沒有跟他交手過，要去看看他的比賽錄像，希望能夠找到好的應對方法。」

（何霞 發自成都）