6月24日，菁英航運2017國際乒聯世界巡迴賽中國公開賽進行男單1/4決賽的比拼。德國選手奧恰洛夫鏖戰7局，淘汰日本選手大島祐哉，挺進半決賽。賽后，談到如何看待中國球迷為自己吶喊助威，奧恰洛夫主動提起了「中國選手退賽事件」。

奧恰洛夫以4比3（12-10，7-11，11-6，8-11，9-11，15-13，6-11）戰勝大島祐哉。

「跟大島祐哉非常非常難打，我們過去在國際比賽交手過3次，都打到決勝局；我倆總是打的很膠著。」奧恰洛夫說道。「最後一局用了很多反手抽直線球，因為他的打法有點像馬龍這套風格，但當然兩個是不一樣的，只是這種球路很難打。他們都用很多正手，但我比較傾向用反手，所以就是避開他的正手位，然後幾次反手抽直線效果都很好。」

在2017年伊始實現「帽子戲法」，一連登頂歐洲杯16強、瑞士公開賽和印度公開賽的奧恰洛夫，進入半決賽后，對本次中國公開賽有什麼目標？奧恰洛夫表示，半決賽的對手、中國香港黃鎮廷這很長一段時間狀態都不錯，他必須打出自己的最好狀態：

「如預期的進入半決賽了，當然中國隊都退出了這次比賽，不過我的意思是，我在這邊就是要盡全力打好比賽，完成自己的任務。現在進入半決賽了，對手只會越來越強。」（奧恰洛夫）

6月23日，世界排名前3位的中國選手退出本次中國公開賽，顯然在選手間引起了震動。奧恰洛夫也對「退賽事件」發表了看法：

「其實我昨天到3點都沒睡，今天7點就起床，沒有什麼時間休息。每一個人都在討論這件事，我也跟很多人聯繫了。我想，每一個中國的頂尖選手都將他們的成功歸功於他們的總教練劉國梁，我覺得他是他們成就的最大推手。以教練和職業生涯來說的話，他們都住在一起，跟家人一樣，我的意思是，他們關係非常緊密。從我來說，我認為他們支持劉國梁很好，但是對於比賽來說，當然，對觀眾來講是可惜的。」（奧恰洛夫）

為中國球迷熟知的奧恰洛夫，曾在幾年前加盟中國乒乓球超級聯賽。今年有沒有可能再在賽場上看見他的身影？奧恰洛夫說道，他和江蘇中超俱樂部有合約，不過時間和賽程緊湊的關係，他會盡量多打幾場比賽。

（國際乒聯）