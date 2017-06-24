日期:6月24日下午3點35分，2017年中超聯賽第14輪在延邊開始一場較量，由延邊富德主場迎戰上海申花。上半場第13分鐘瓜林在對方禁區前沿斷球成功，特維斯得球推進到禁區內射門得分。上半場上海申花1比0領先延邊富德。第68分鐘曹贇定和王壽挺在左路打出成功的二過一配合，曹贇定帶球殺入禁區，面對池文一巧射遠角得分。最終上海申花客場2比0戰勝延邊富德，取得最近七輪聯賽來的首勝，積分回升到第八位。

由於延邊隊上賽季才進入中超，兩隊在中超只交鋒兩次，延邊主勝客平領先申花。本場之前申花12戰13分排名第10，延邊13戰7分排名墊底。本場比賽是延邊核心尹比加蘭服兵役之前的最後一場賽事。開場后申花佔據場面優勢。第6分鐘毛劍卿左路下地傳中，池文一把球打到禁區附近，莫雷諾得球橫向連過兩人後怒射，球打在延邊隊員身上稍稍偏出。第7分鐘金成俊在中圈防守時踢倒畢津浩吃到黃牌。第10分鐘崔仁換下剛剛吃到黃牌的金成俊。

第13分鐘延邊隊后場出現重大失誤，田依濃面對本方球門控球，動作稍慢的他還未能處理來球，就被瓜林從身後快速將球截斷，特維斯接球殺入禁區，面對池文一推射球門左下角得分，1比0！申花領先，特維斯打進賽季首個運動戰進球！第17分鐘毛劍卿左路連續過掉兩人後傳地滾球，徐駿敏近距離擰身射門打在池文一手上彈出門外！特維斯開出左路角球，莫雷諾禁區右側倒鉤射門稍稍偏出。

第23分鐘延邊隊后場回傳失誤，徐駿敏在禁區附近截球，延邊後衛快速補防，徐駿敏把球撥到一側，毛劍卿跟上怒射，池文一奮力把球撲出！逃過一劫的延邊隊快速反擊，崔仁怒射禁區外右側怒射稍稍偏出。第25分鐘瓜林和吳永春對抗中雙雙倒地，裁判鳴哨后徐駿敏把球踢飛吃到黃牌。第27分鐘陶金在禁區前沿攔截斯蒂夫時不慎手球，不過延邊隊未能把握住這個位置很好的自由球機會，尹比加蘭自由球打人牆裡彈出。

第28分鐘曹贇定換下徐駿敏。領先後的申花打得有些保守，但延邊隊的強攻擊也遲遲看不到效果。第37分鐘瓜林佯裝往右突破。卻突然變向折到左路，但他的射門打在古茲米奇頭上彈出界外。第38分鐘瓜林和曹贇定配合滲透，最後瓜林小角度射門打得太高。第40分鐘韓青松在禁區前沿犯規吃到黃牌，申花這個自由球打得太複雜，反而沒有效果。第44分鐘申花打出精彩配合，可惜最後特維斯一腳射門被擋出。

中場休息延邊隊用金波換下吳永春。下半場剛開始延邊就打出威脅進攻，崔仁接到左路送球，禁區線上大力抽射高出。第48分鐘毛劍卿左路突破到禁區時被古茲米奇放倒，馬寧沒有判罰，延邊立刻快攻到前場，斯蒂夫過掉陶金之後射門，球打在王林腿上彈出界外。第52分鐘特維斯躺在地上，他扯掉了右腿的護腿板，申花隊立刻用呂征換下特維斯。第64分鐘斯蒂夫又在左路掀起攻擊波瀾，但他的射門被李帥連撲兩下后抓住。

延邊隊下半場攻勢大起，第54分鐘池忠國左路長傳，畢津浩搶在田依濃飛身沖頂之前把球解圍。第60分鐘斯蒂夫零角度射門被李帥在橫樑上把球抹去，馬寧判罰球門球。第63分鐘申花用毛劍卿換下王壽挺。第65分鐘韓光徽右路連開兩個角球，韓青松和田依濃的頭槌都給申花門前帶來不小威脅。第68分鐘，局面被動的申花進球，曹贇定和王壽挺在左路打出成功的二過一配合，曹贇定帶球殺入禁區，面對池文一直接推射遠角得分，2比0，申花擴大比分！

第71分鐘崔仁被陶金在禁區外撞倒，韓光徽自由球打在人牆裡彈出界外。第76分鐘延邊隊用李浩傑換下田依濃。第82分鐘呂征右路高速殺入禁區后橫傳，曹贇定側身怒射打得太高。第84分鐘延邊在申花半場打出連續撞牆配合，但最後斯蒂夫的貼地射門被李帥撲住。第85分鐘呂征和莫雷諾打出漂亮配合，呂征出球后反插切入禁區，莫雷諾送球也隨即到位，但呂征的倒地射門擦柱而出！

主隊沒有放棄，第86分鐘金波左路切入後傳中，斯蒂夫半側身鉤射稍稍高出！比賽補時3分鐘，第91分鐘斯蒂夫接左側長傳強行頭槌被李帥接住。第92分鐘申蛤門前形成亂戰，斯蒂夫射門被擋出，尹比加蘭第一時間搶射，但球擦柱而出！最終上海申花客場2比0戰勝延邊富德，積分回升到第八位。

進球：

第一球：上半場第13分鐘瓜林在對方禁區前沿斷球成功，特維斯得球推進到禁區內射門得分。

第二球：第68分鐘曹贇定和王壽挺在左路打出成功的二過一配合，曹贇定帶球殺入禁區，面對池文一巧射遠角得分。

黃牌：

29-徐駿敏（上海申花）25分鐘

15-韓青松（延邊富德）40分鐘

兩隊首發及換人：

延邊富德：22-池文一；15-韓青松、12-姜洪權、26-古茲米奇、16-吳永春（13-金波 45分鐘）、7-韓光徽；8-池忠國、14-尹比加蘭、3-田依濃（24-李浩傑 76分鐘）；10-斯蒂夫、18-金成俊（11-崔仁 10分鐘）

上海綠地申花：27-李帥；16-李運秋、30-陶金、34-畢津浩、25-王林；37-孫世林、13-瓜林；29-徐駿敏（28-曹贇定 28分鐘）、10-莫雷諾、7-毛劍卿（5-王壽挺 63分鐘）；32-特維斯（11-呂征 52分鐘）

（孟巍）