？？？？華龍網6月24日16時20分訊 你聽說過「便便」藥丸嗎？一種將臭氣熏天的便便製成藥物，用於治療多種消化道疾病的療法正以其奇特的方式和神奇的效果進入到人們的視野中。據報導，目前全世界已有數千例患者接受了這種新型的療法，並且FDA還準備正式批准它，讓便便變成認證藥物。是不是聽上去不可思議呢？那就讓我們一起來了解它吧。

？？？？糞便菌群移植法是什麼？

？？？？糞便菌群移植法(fecal microbiota transplantation, FMT) 是一種通過患者的口、鼻或者肛門將健康人糞便中的菌群移植到患者腸道內從而修復病人腸道菌群的方法，具有低成本，低風險，高效的特點。

？？？？糞便菌群移植法的前世今生

？？？？早在1700年前，葛洪在其所著《肘後備急方》中記載了糞便移植最早的原型「黃龍湯」，「絞糞汁，飲數合至一二升，謂之黃龍湯，陳久者佳」，用於治療食物中毒和嚴重腹瀉。16世紀，李時珍在《本草綱目》中記載了口服糞水可治療腹瀉、發熱、嘔吐和便秘等疾病。到了1950年代，糞便移植開始在美國實施，受到了人們的關注。2013年春季，FDA宣布將糞便歸為調查的新葯和生物製劑，並批准部分醫生進行相關的治療，至今為止沒有一例副作用情況出現。

？？？？糞便菌群移植法的給葯途徑

？？？？製成膠囊、藥片服用或將健康供體液化的糞便引入患者的腸道中，從而使健康的細菌菌群在受體腸道中重新定植。

？？？？糞便菌群移植法的應用範圍

？？？？糞便菌群移植法可加速多種疾病的診療，目前的應用主要有以下幾個方面：

？？？？（1）耐藥性艱難梭菌感染

？？？？近年來，抗生素的普遍使用抑制了腸道益生菌，產生了耐葯菌株，特別是引發的耐藥性艱難梭菌感染令患者產生腹瀉癥狀並具有高死亡率。糞便菌群移植法最初被用於治療復發艱難梭菌感染，取得了良好的效果。隨後，越來越多的科學家和醫務工作者嘗試將糞便移植應用於治療其它多種微生物引起的腸道疾病。

？？？？（2） 用瘦人糞便減肥

？？？？2013年，美國麻省總醫院從體型纖細及肥胖的人身上萃取糞便中的微生物群，分別將其植入到實驗鼠體內。結果表明，植入了纖瘦者糞便萃取物的老鼠明顯變瘦。因此，麻省總醫院在2016年開始了一項臨床試驗，將身材纖瘦者的糞便急速冷凍后， 製成膠囊給肥胖的受試者服用。若該試驗成功，胖友們就能夠輕鬆減肥了。

？？？？（3） 移植清除腸道耐葯細菌

？？？？美國的研究人員發現兩種常見的易引起局部或全身感染的抗藥細菌在小鼠腸道中佔據著相同位置，他們應用糞便菌群移植法將健康的腸道菌群轉移到小鼠模型中清除了抗藥細菌。該結果提示糞便移植可清除腸道耐葯細菌，有利於人體健康。

？？？？（4）預測寶寶未來疾病

？？？？目前，越來越多的研究關注人體內的微生物組（包括細菌與病毒在內）對人體健康的影響。其中，通過分析寶寶排出的糞便中含有的微生物種類可以準確預測疾病的發生，這一研究可以幫助媽媽們儘早地通過改善飲食、環境以及抗生素的使用來預防寶寶未來疾病的發生。

？？？？由於治療人類腸道疾病取得了令人振奮的效果，為治療多種疾病提供了新希望，糞便移植正逐漸為主流醫學界所接受。然而，目前糞便移植仍是一項未標準化的治療方案，移植的安全性得不到保障。我們相信隨著研究的深入，安全問題可以迎刃而解，便便移植可應用於更多的臨床治療。