警惕 藥片掰開或碾碎吃可致藥物中毒北京新浪網 (2017-06-24 17:02)
華龍網6月24日16時20分訊 緩釋藥片如果掰開吃，三倍的藥物會瞬間釋放出來，會造成體內短時間血葯濃度升高，可能造成藥物中毒。
老人小孩因吞咽困難，常將葯掰碎后再服用，認為這樣藥效會更好，專家提醒，藥片大致分為三種，即常釋、緩釋和控釋片，這會在外包裝註明。值得注意的是，緩釋藥片如果掰開吃，三倍的藥物會瞬間釋放出來，會造成體內短時間血葯濃度升高，可能造成藥物中毒。
並非所有藥物都可碾碎服用
在日常生活中，人們對如何用藥的了解有許多誤區。首先，並不是所有的藥片都可以掰開、碾碎服用。各類緩釋片、緩釋膠囊、控釋片、控釋膠囊等緩釋或控釋製劑，最好不要這樣服用。這類藥物按常規方式服用，可使身體里的藥物濃度在較長時間內保持相對穩定，並減少服藥次數、降低毒副作用，提高對藥物的依從性。
但如果把藥片分割后服用，或把膠囊劑倒出服用，藥物的劑型設計就會被破壞，藥物快速釋放出來，無法達到緩釋和控釋效果。並且，用碾碎或打開膠囊的方式服用這類藥物，會引起體內藥物濃度瞬間快速上升，嚴重的還可能造成一些不良反應。
另外，一些藥物到了腸道才會釋放藥效，若事先壓碎或只吞下剝去膠囊外殼的藥粉，會讓藥物直接在胃裡溶解，刺激胃部。
？
關鍵字：
下一則：糖尿病在什麼時候注射胰島素最好?
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
達芙妮 高筒 麂皮．達芙妮 厚底 短靴．達芙妮 DAPHNE 娃娃鞋．達芙妮 拉鍊 短靴．達芙妮．達芙妮 馬卡龍．達芙妮 daphne 短靴．達芙妮 內增高．達芙妮 DAPHNE 粗跟鞋．達芙妮 DAPHNE 肩背包．達芙妮 DAPHNE 樂福鞋．達芙妮 DAPHNE 手提包．達芙妮 軍靴．達芙妮 DAPHNE 休閒鞋．達芙妮 DAPHNE 莫卡辛鞋．達芙妮 涼鞋．達芙妮 DAPHNE 波士頓包．達芙妮 DAPHNE 雪靴．達芙妮 DAPHNE 兩用包．達芙妮 菱紋．達芙妮 拉鍊 高跟鞋．達芙妮 DAPHNE 涼鞋．達芙妮 低跟鞋．達芙妮 DAPHNE 楔型．達芙妮 DAPHNE 麂皮．達芙妮 DAPHNE 夾腳涼鞋．達芙妮 皮革 涼鞋．達芙妮 平底鞋．達芙妮 短靴．達芙妮 雪靴
- 【La Veda】專利棉織帶麻將涼蓆(雙人 5×6尺)
- ORIN 簡約時尚OL 嚴選羊皮百搭素面高跟鞋-黑色
- 【TIME ART】三聯式無框畫鐘(40*40cm S3-421)
- 【綠活居】歐巴爾皮雙色沙發組(1+2+3人座-五色可選)
- 【LooCa】雲端涼纖蜂巢式獨立筒床墊(加大6尺)
- Emporio Armani Classic 陶瓷石英腕錶-黑x44mm AR1508
- BALENCIAGA Metallic Edge Chain 金屬鑲邊羊皮鍊帶包(黑)
- PLAYBOY- Lover Bunny 戀愛小兔系列 2WAY梯形包-野莓粉
- ARTBOX 英倫復古-24吋皮革提把PC鏡面鋁框行李箱(寶石藍)
- 美國SVAKOM Barbara 芭芭拉 7+1段變頻 螺紋型 防水G點按摩
巴基斯坦油罐車高速路起火 致超過120人死亡【北京新浪網】
是否被便秘困擾多年 8大清腸食物讓你每天暢快【北京新浪網】
保溫杯泡茶其實不可取 請注意泡茶要選對容器【北京新浪網】
茂縣山體垮塌:衝擊力把遇難者遺體甩到河對岸【北京新浪網】
中國標準動車組命名在京舉行 26日在京滬高鐵雙向首發【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》