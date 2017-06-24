華龍網6月24日16時20分訊 緩釋藥片如果掰開吃，三倍的藥物會瞬間釋放出來，會造成體內短時間血葯濃度升高，可能造成藥物中毒。

老人小孩因吞咽困難，常將葯掰碎后再服用，認為這樣藥效會更好，專家提醒，藥片大致分為三種，即常釋、緩釋和控釋片，這會在外包裝註明。值得注意的是，緩釋藥片如果掰開吃，三倍的藥物會瞬間釋放出來，會造成體內短時間血葯濃度升高，可能造成藥物中毒。

並非所有藥物都可碾碎服用

在日常生活中，人們對如何用藥的了解有許多誤區。首先，並不是所有的藥片都可以掰開、碾碎服用。各類緩釋片、緩釋膠囊、控釋片、控釋膠囊等緩釋或控釋製劑，最好不要這樣服用。這類藥物按常規方式服用，可使身體里的藥物濃度在較長時間內保持相對穩定，並減少服藥次數、降低毒副作用，提高對藥物的依從性。

但如果把藥片分割后服用，或把膠囊劑倒出服用，藥物的劑型設計就會被破壞，藥物快速釋放出來，無法達到緩釋和控釋效果。並且，用碾碎或打開膠囊的方式服用這類藥物，會引起體內藥物濃度瞬間快速上升，嚴重的還可能造成一些不良反應。

另外，一些藥物到了腸道才會釋放藥效，若事先壓碎或只吞下剝去膠囊外殼的藥粉，會讓藥物直接在胃裡溶解，刺激胃部。

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