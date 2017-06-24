？？？？華龍網6月24日16時20分訊 1型糖尿病患者在發病時就需要胰島素治療，而且需終生胰島素替代治療。

？？？？妊娠期糖尿病和特殊類型糖尿病通常也是需要胰島素進行治療的。

？？？？那麼2型糖尿病確診后是否該啟用胰島素?何時啟用胰島素?這是2型糖尿病患者最關心，也是最糾結的問題。

？？？？一般來說，針對2型糖尿病目前醫生啟用胰島素有兩個標準，即早期選用和晚期選用，這兩個標準的糖化血紅蛋白結果分別為7%和9%。

？？？？先說一下晚期標準，即當糖化血紅蛋白＞9%時，必須立即停用口服降糖葯(胰島素促分泌劑)，改用胰島素治療，為什麼呢?因為當糖化血紅蛋白＞9%時，意味著胰島β細胞處於衰竭或嚴重被封閉狀態，這時，口服降糖葯(胰島素促分泌劑)對胰島β細胞發揮不了促胰島素分泌——降血糖作用，反而增加胰島β細胞負擔，加速其凋亡或衰竭，而胰島素是降血糖最有效、最迅速、最安全的藥物，適時改用胰島素治療，迅速降血糖，改善糖脂毒性，反而會使幾近衰竭的胰島β細胞恢復部分功能，這樣也許為今後再次改用口服降糖葯創造了條件。

？？？？再來說說早期選用胰島素的問題，當飲食、運動等生活方式及口服二甲雙胍或者吡格列酮等干預后，糖化血紅蛋白仍＞7%時，可考慮早期選用胰島素。當然，這種情況下(糖化血紅蛋白仍＞7%)，已經預示著患者已被診斷為糖尿病並經過了某些方式的治療，那麼，更早之前即糖尿病前期患者，是否應選擇胰島素治療呢?可以認為還沒有必要考慮應用胰島素，因為此階段，自身胰島β細胞還只是儲備功能不足，但還能基本「應付」自身糖代謝的需要，當然，若進一步發展，就有可能成為糖尿病，這就特別要求患者長期全方位呵護自身的胰島β細胞，包括健康的生活方式、某些藥物(如二甲雙胍)等等。