萬達捐款2000萬元救助茂縣山體垮塌遇難群眾北京新浪網 (2017-06-24 17:03)
中新網北京6月24日電 (記者 龐無忌)24日6時左右，四川省阿壩州茂縣疊溪鎮新磨村突發山體垮塌，截止目前，有62戶120餘人被掩埋。四川是萬達集團董事長王健林家鄉，當他在電視新聞中看到四川茂縣受災后，立即決定萬達集團捐款2000萬元，專項救助遇難群眾，幫助災區重建家園。
這筆捐款通過四川省慈善總會捐往災區，這是茂縣災區目前收到的最大一筆企業捐款。在汶川地震、玉樹地震、魯甸地震等自然災害中，萬達均是捐款最早、數額最大的企業之一。(完)
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