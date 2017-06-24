中新網北京6月24日電 (記者 龐無忌)24日6時左右，四川省阿壩州茂縣疊溪鎮新磨村突發山體垮塌，截止目前，有62戶120餘人被掩埋。四川是萬達集團董事長王健林家鄉，當他在電視新聞中看到四川茂縣受災后，立即決定萬達集團捐款2000萬元，專項救助遇難群眾，幫助災區重建家園。

這筆捐款通過四川省慈善總會捐往災區，這是茂縣災區目前收到的最大一筆企業捐款。在汶川地震、玉樹地震、魯甸地震等自然災害中，萬達均是捐款最早、數額最大的企業之一。(完)