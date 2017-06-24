原標題：四川茂縣120餘人被埋 各方搶奪救援黃金72小時

中新網阿壩6月24日電 （王鵬 賀劭清）記者24日從四川省委宣傳部獲悉，截至16時，四川茂縣山體垮塌有62戶120餘人被掩埋，目前救援工作正全面有序展開。

當日5時45分，四川省阿壩州茂縣疊溪鎮新磨村新村組富貴山山體突發高位垮塌。垮塌方量巨大，約800萬立方米，堵塞河道約2公里。經專家現場踏勘初步分析，這是一起降雨誘發的高位遠程崩滑碎屑流災害。

災情發生后，四川省、州、縣立即啟動一級響應和應急預案。四川省委書記王東明和省長尹力趕到災害發生地，實地察看災情，現場召開會議，決定成立搶險救災指揮部，分現場救援、醫療救護、交通保暢、轉移排險、群眾工作、信息宣傳等6個工作組全力開展工作。國務院派出的工作組正在趕赴途中。

據參與搜救的地質專家介紹，在山體高位垮塌被掩埋的人員生還的概率非常小，特別是現場搜救作業面狹窄，大規模救援力量難以展開，為避免塌方體進一步垮塌引發次生災害，搜救中也不能大面積深度挖掘。

目前，公安消防和武警官兵、幹部和民兵、交通施工、礦山救援等1000餘名救援力量和醫療救護人員，以及153輛機具車輛，正在現場全力有序開展救援工作。

中新網記者一行15時到達茂縣疊溪鎮小關子村，由於前方交通管制，所有救援車輛暫無法前行。路邊的村民告訴記者，此地距新磨村尚有30多公里，從上午9時許就一直交通管制。

記者等待通行時看到，不時有民兵、武警等救援人員背著鐵鍬，冒著細雨徒步前行。堵在路上焦急等待通行的還有救護車，汶川縣人民醫院醫務科科長呂紅強告訴記者，他們中午12時從汶川出發，「我們想第一時間到現場，我經歷過汶川大地震，時間就是生命。」他焦急地說。

中鐵二局搶險救援隊副隊長覃文華14時進入茂縣疊溪鎮新磨村。「原本松潘到茂縣只需要一個半小時，可今天上午11點開始堵車，我們下車跑了10公里才到達現場。」覃文華說，由於堵車他們帶來的挖掘機沒能進入現場，現在只能徒手進行救援。（完）