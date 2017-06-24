？？？？袁隆平3D全息影像「現身」舞台 西南大學供圖

中新網重慶6月24日電 題：袁隆平「現身」舞台 高校用詩境話劇致敬「世界雜交水稻之父」

作者 陳植煒 劉汭雪

「我有一個夢，夢見我們的超高產雜交稻，植株長得比高粱要高，穗子有掃帚那麼長……」由該校青年大學生飾演的「世界雜交水稻之父」、中國工程院院士袁隆平出現在舞台上，用略帶湖南口音的普通話說出著名的「禾下乘涼夢」。

記者24日從西南大學獲悉，該校取材「世界雜交水稻之父」、西南大學校友袁隆平事迹，成功編創原創詩境話劇《問稻》，旨在以科學大師奮鬥人生引領當代青年大學生築牢理想信念。

袁隆平的「出現」將現場帶入了高潮。金黃的稻浪化為浩瀚的星空……利用3D全息影像技術，87歲的袁隆平「真身」出現在舞台上，講述自己的超級雜交稻新進展，講述自己的禾下乘涼夢。

《問稻》話劇演出現場 楊堅 攝

《問稻》話劇演出現場 楊堅 攝

日前該校副校長丁忠民率劇組部分編創人員前往湖南雜交水稻研究中心，拜訪了袁隆平，並在現場錄製了畫面。學校通過3D全息影像技術，讓袁隆平「站在」舞台之上。

「我兄弟五人，皆以出生之地命名：哥哥隆津，三弟隆贛，老四隆德，五弟隆湘，我生在北平，所以叫隆平！」劇中，導演通過聲光藝術定型，讓老、中、青三個「袁隆平」同時出現在舞台上，跨時空互相追問和對話。

《問稻》編劇段晴介紹，話劇全部取材於西南大學校友袁隆平的大學生活和科學攻關的真實故事，將反映袁隆平人生軌跡的歷史線與表現青年學子面對各種困惑堅持科研攻關參加「挑戰杯」競賽的現實線串聯起來，雙線敘事，表現出了「不一樣的年代一樣的青春」。

全劇以「問道學者人生，引領青年思想」為主旨，分為「問星空」、「問青春」、「問友誼」、「問愛情」、「問夢想」、「問時光」六個篇章，以富含哲理的叩問帶動情節發展，交織人生共鳴。

《問稻》話劇演出現場 楊堅 攝

《問稻》話劇演出現場 楊堅 攝

中國精神和中國力量是這部話劇所要揭示的重要內容。袁隆平「一粒種子改變世界」的雜交水稻對於解決世界糧食問題所作出的中國貢獻，以及這一切所體現的核心價值觀在當代青年身上的薪火傳承都是主創人員希望表達出來並讓當代大學生學習的內容。

「科學家，尤其是依然健在的科學家的劇不好寫！」，該劇策劃、藝術總監之一的西南大學黨委宣傳部副部長鄭勁松介紹說，編創一部反映傑出校友袁隆平奮鬥歷程的話劇由來已久，學校也由實驗劇社編創了微短劇《袁隆平》，並在去年年底演出，受到好評。