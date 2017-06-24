四川茂縣發現一名女性遇難 曾與救援隊通電話北京新浪網 (2017-06-24 17:06)
來源：川報觀察
記者在現場看到，從剛才接通電話的受災群眾屋裡，救災人員已發掘出兩具遺體，正在進行裝殮。現場群眾確認該屋就夫婦兩人，遺體為這兩人。
記者從現場了解到，該夫婦倆年齡在40歲至50歲之間，家裡其他人均在外打工。從接電話時聲音判斷，接通電話的應是女主人。
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