來源：川報觀察

記者在現場看到，從剛才接通電話的受災群眾屋裡，救災人員已發掘出兩具遺體，正在進行裝殮。現場群眾確認該屋就夫婦兩人，遺體為這兩人。

記者從現場了解到，該夫婦倆年齡在40歲至50歲之間，家裡其他人均在外打工。從接電話時聲音判斷，接通電話的應是女主人。