日期:6月24日15：00，2017賽季中甲聯賽第15輪的一場比賽率先開打，麗江飛虎坐鎮主場迎戰到訪的武漢卓爾。兩支球隊聯手奉獻8粒進球上演進球大戰，麗江飛虎3度落後3度扳平，孟洋的遠射幫助麗江飛虎反超比分，傷停補時最後一分鐘，替補登場的艾志波攻入絕平進球，最終兩支球隊4-4握手言和。

上輪聯賽兩支球隊同樣面對大連球隊結果卻不盡相同。麗江客場0-4慘敗領頭羊大連一方。而武漢卓爾則3-1輕取大連超越。聯賽上半程即將收官，麗江僅拿到3場勝利，保級形勢依然很嚴峻。而志在沖超的武漢卓爾與榜首少賽一輪的大連一方也有7分的差距，本場比賽兩隊都希望能夠從對手身上拿分。擁有高原優勢的麗江恐不會讓卓爾輕易的全身而退。

第5分鐘，麗江飛虎策動攻勢，孫壽博及時出擊與麗江進攻球員相撞后倒地，隊醫進場進行簡單處理后比賽繼續。麗江在防守端投入重兵，卓爾三名外援得球后，第一時間至少有3名麗江防守球員進行圍堵。比賽第15分鐘，武漢卓爾打破場上僵局，約翰遜中路的球后遭到多人夾擊，約翰遜將球分給左路的姚翰林，姚翰林得球后稍作調整便起腳遠射，球在點球點附近彈地后影響了麗江飛虎門將張磊撲救，球從左上角飛進球門。麗江飛虎0-1武漢卓爾。

第25分鐘，埃弗拉接隊友過頂長傳球突破至底線倒三角回傳門前，喬尼位置感極強，在沒有移動的情況下將球解圍出禁區。比分落後的麗江飛虎很難組織起有效的進攻，持球隊員漫無目標的一腳傳球間接幫助武漢卓爾解圍。第36分鐘，武漢卓爾進攻未果被麗江飛虎打出反擊，文爍前場右路底線高球橫傳門前，後點跟進的王攀頭槌攻門角度太正被孫壽博得到。

第40分鐘，麗江飛虎後衛哈兆通積極前插助攻，在禁區內被埃弗拉從側後方衝撞后倒地，裁判陳鋼果斷吹罰點球。蘇順主罰點球命中球門中路。麗江飛虎1-1武漢卓爾。第44分鐘，武漢卓爾再度取得領先，埃弗拉製造前場自由球，姚翰林主罰自由球傳向麗江飛虎禁區後點，莫雷洛高高躍起頭槌攻門球從遠角飛進球門。莫雷洛攻入了本賽季個人第12球。麗江飛虎1-2武漢卓爾。經過1分鐘傷停補時，兩隊結束了半場較量，麗江飛虎暫1-2武漢卓爾。

易邊再戰，兩隊都沒有進行人員調整。第48分鐘，蘇順點球點附近頭槌攻門偏出球門。1分鐘后，麗江飛虎再度扳平比分。孫斐禁區弧頂處直塞傳球，王華強背對球門得球后順勢轉身射門，球從球門左下角飛入網窩。麗江飛虎2-2武漢卓爾。第50分鐘，孫斐防守約翰遜時動作過大被裁判出示黃牌。隨著比賽的進行，場上拼搶愈發激烈。第54分鐘，場上比分再度被改寫，武漢卓爾右路發動進攻，麗江飛虎後衛頭槌解圍不遠，張耀坤禁區內在身體重心不穩的情況下外腳背彈射破門，麗江飛虎2-3武漢卓爾。

武漢卓爾的領先優勢僅僅保持了1分鐘，第55分鐘，麗江飛虎右路進攻，王攀後點頭槌回擺，武漢卓爾禁區內出現真空，孟洋在無人盯防的情況下將球送入空門扳平比分。麗江飛虎3-3武漢卓爾。隨後兩隊進行人員調整。麗江飛虎用金炫訓換下周勝源，而武漢卓爾用韓軒替補小將黃博文登場。第67分鐘，麗江飛虎進球反超比分。王攀前場左路回傳孟洋，卓爾防守球員沒有貼身逼搶給了孟洋起腳的空間，孟洋一腳爆射球從遠角入網，麗江飛虎4-3武漢卓爾。1分鐘后，約翰遜禁區內轉身射門球擦橫樑飛出底線。

第75分鐘，姚翰林禁區外遠射迫使張磊作出飛身撲救，埃弗拉跟進補射空門偏出。第84分鐘，本場比賽貢獻一球的王華強體力透支，被程旭替換下場。傷停補時最後一分鐘，武漢卓爾攻入壓哨絕平球，替補登場的艾志波小角度凌空射門，球碰到麗江飛虎後衛稍有變向飛進球門。麗江飛虎4-4武漢卓爾。隨後，裁判鳴響了終場結束的哨音，麗江飛虎4-4武漢卓爾，兩支球隊各取1分。

雙方首發及換人

麗江飛虎：35-張磊/21-曹國棟、5-喬尼、2-哈兆通、11-周勝源（第58分鐘，24-金炫訓）/34-蘇順（第64分鐘，10-姜中笑）、15-孟洋、20-文爍、29-王攀、23-孫斐/27-王華強（第84分鐘，18-程旭）

武漢卓爾：23-孫壽博/2-黃博文（第60分鐘，3-韓軒）、5-張耀坤、6-李超、7-羅毅（第85分鐘，4-艾志波）/8-姚翰林、9-李智超、20-聶傲雙/17-埃弗拉、10-莫雷洛、30-約翰遜

（米秀）