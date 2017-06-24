進球GIF-張延軍小角度爆射破門 遼足1-2落後權健北京新浪網 (2017-06-24 17:04)
日期:6月24日下午，中超聯賽第14輪，遼寧瀋陽開新主場迎戰天津權健，比賽第55分鐘，遼足球員張延軍禁區右側連過兩人，然後小角度爆射得手，遼足1-2扳回一球，這也是張延軍個人中超首球。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- RABEANCO LUXURY極致奢華系列鍊帶包 - 深駝
- 【綠活居】馬可斯 皮革沙發組合(1+2+3人座-三色可選)
- EPSON L655 高速網路Wifi原廠連續供墨傳真複合機
- Superdry極度乾燥 街巷行頭運動腕錶-SYL203E/40mm
- 【時尚屋】貝多美六斗櫃(UZ5-751-3)
- LEVIS 光學眼鏡 簡約別緻休閒款 (深槍銀) #LS97020 DGUN
- TOD’S Wave 豆豆裝飾牛皮托特包(小/棕色)
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(50
- 義大利La Belle 雙人純棉防蹣抗菌吸濕排汗兩用被床包組-諾
- Chloe 玫瑰之心女性淡香精(50ml)-送品牌小香
豪華五巨頭?甜瓜韋德或一起投奔詹皇加盟騎士【北京新浪網】
皇馬名將宣布退役！最忠誠的皇馬主義者告別【北京新浪網】
11號秀受邀與喬丹單挑 自信能贏54歲籃球之神?【北京新浪網】
欽定!書豪首成球隊絕對老大 但籃網卻可能賣他【北京新浪網】
劉國梁事件回顧:任乒協副主席 國乒發聲喊同一句話【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》