梅賽德斯車隊兩位車手博塔斯和漢密爾頓以及法拉利車隊維特爾均認為紅牛車隊在歐洲大獎賽練習賽期間表現出來的實力是真實的。

紅牛兩位車手在兩次自由練習賽中均表現出色，維斯塔潘獲得了兩次自由練習賽的第一，里卡多在FP2中獲得了第三。不過維斯塔潘、維特爾、里卡多、萊科寧之間的差距都非常小，差距在0.253秒左右。

「紅牛的實力真的強大到令人驚訝，」博塔斯說，「這裏將是三支車隊展開爭奪的地方。從車載視頻的回放可以看出，紅牛的穩定性非常好。紅牛的賽車的可操控性與平衡都非常好，在這裏如果你的賽車的平衡和動力很好，那麼就能拿到很好的單圈。如果你能連續幾圈不出現事務，那麼輪胎也會工作得很好。是的，他們應該找到了好的調校，我們確仍然需要繼續尋找。我們可能會陷入一場三支車隊爭鬥的局面。」

漢密爾頓在第二次自由練習賽中獲得了第十，但他認為。如果不是遭遇賽道上的慢車以及在15號彎的失誤，他應該能夠位列前三。不過他也同意隊友的意見，即紅牛正在向他們施加威脅。「法拉利一如既往地強大，我不清楚紅牛是否帶來了升級，但今天他們的表現很棒。漢密爾頓說，我們會陷入三隊間的混戰，這很好。每個人都掙扎於如何讓輪胎進入工作狀態。可能紅牛和法拉利比其他車隊做得更好，」漢密爾頓說。

維特爾也對紅牛的表現留下了深刻的印象，但他也強調，法拉利仍然有提高的空間。「我不確信我們是否落後很多，差距實際上非常接近，」他說，「紅牛看起來速度很快，不僅是某個單圈，而是兩場練習賽均是如此，看起來他們相當有競爭力。我們很好，要將賽車的所有要素綜合起來會是一個更大的問題，我對今天的工作很高興。」

實際上，紅牛車隊在巴庫引入了數項空氣動力學套件的升級，雷諾也為紅牛提供了升級版的引擎，據雷諾車隊的董事總經理克里爾-阿比托布爾表示，這次升級大約能夠提高0.2秒的圈速。

（考拉）