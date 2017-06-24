來源：馬德興 德興社

當中國足協國家隊管理部全面貫徹國家體育總局的有關指示精神、開始為2020年東京奧運會展開全面備戰之時，以培養後備人才為己任的足協青少部在狠抓精英隊伍的同時，在組建國字型大小隊伍方面開始採取有別於以往的方式——「一隊兩組甚至三組」，並開始全面為2024年奧運會以及2026年世界杯未雨綢繆。目前，除了2002年齡段U15國少隊因需要準備3個月之後的亞少賽預選賽而顯得時間較為匆忙、尚未能按照新的思路展開組隊外，其他各個年齡段都已經開始按照這一全新思路展開工作。

奧運世界杯非「對立」

或許男足是奧運會上所有項目中唯有有年齡限制的單項，因而，很多人在談及中國足球時，也一直把「奧運會」、「全運會」乃至「青運會」與職業聯賽、世界杯對立起來。實際上，看重奧運會足球的不只是中國，近鄰韓國、日本也很看重，只是韓、日兩國很好地處理了奧運會與職業聯賽之間的關係，而且能夠把兩者有機地結合起來，讓奧運隊成為國家隊的人才輸送鏈上最重要的一環。正因為此，從2000年悉尼開始至今，不管是奧運會還是世界杯，韓國隊和日本隊始終都能夠穩定地獲得參賽權。所以，如果說有問題，不在於中國足協和國家體育總局「看重奧運會」，而在於我們沒有很好地處理好兩者之間的關係、甚至人為地將兩者對立起來。因而，需要改變的不是「放棄奧運、只重世界杯」，而是重新調整這兩者之間的關係。

實際上，當我們在談論「奧運適齡」球員時，過去以往的習慣總是強調「重點年齡段」。譬如，像2020年東京奧運會，男足適齡球員首先想到的就是97年齡段球員，但是，整個奧運適齡球員實際上是指1997年、1998年、1999年、2000年四個年份出生的球員，是我們過去的「習慣性思維」將1998年、1999年乃至2000年三個年份出生的球員排除在外，導致國內足壇出現改年齡等諸多「陋習」。從另一個角度來說，如果仔細查看這些年來韓國、日本組建各個國奧隊的隊伍名單，就會發現這樣一個事實：韓日國奧隊幾乎就是有奧運周期四個年份中的球員，而不是像以往中國國奧隊那樣，單單僅局限於適齡年齡段即最大年份的球員。

如今，足協青少部首先做的，就是改變這種「慣性思維」。

「奧運思路」大轉變

今年早些時候，中國足協在全面啟動2020年東京奧運備戰計劃時，青少部就悄然啟動了「2024奧運」備戰計劃。外界的習慣思維，或許就是理解為3月底在雲南瀘西高原基地組織的「2024奧運希望之星訓練營」活動，因為參加這個活動的是2001年齡段球員，這個年齡段正好就是2024年奧運會的適齡參賽球員。但實際並非如此。

在如今的整個「2024奧運備戰方案」中，與以往最大的不同就在於：不只是2001年齡段球員，而是將2002年齡段、2003年齡段以及2004年齡段其他三個年齡段球員也全部都納入到2024奧運備戰方案中。前幾年，中國足協已經開始實施單年齡段組隊，一個年份為一個年齡段，像今年U系列的聯賽除了過去以往沿承下來的U18（即1999-2000年齡段）聯賽以及最終未能如期舉辦的U20（即1997-98年齡段）聯賽之外，下面還有U16（2001年齡段）聯賽、U15（2002年齡段）聯賽、U14（2003年齡段）聯賽、U13（2004年齡段）聯賽四個年齡段比賽，所有這四個年齡段全部都是屬於「2024奧運周期」的隊伍。

從年齡來看，如今U13的球員在身體方面與U16的球員相比肯定「吃大虧」，但一名年輕球員等到了19周歲、20周歲時，與22周歲、23周歲的球員相比，在身體方面未必差距還會像小時候那麼大。這種思路其實就是讓「小年齡」球員在「奧運周期」中有成長空間，去逐步改變「改年齡」、「以大打小」的做法。

而且，更為重要的是，這種思維方式的轉變，可以讓整個選材的面進一步擴大。一個最簡單的例子，如今97-98年齡段球員截止2016年參加全國錦標賽、聯賽的總人數為534人。換而言之，現在準備東京奧運會的球員，基本都從這500多人中選拔產生。但是，如果按照全新思路來準備2024年奧運會，參加2001、2002、2003、2004這四個年齡段今年錦標賽與聯賽的總人數就達到了2843人，這個基礎較目前備戰東京奧運會的選材面是5.32倍！基數的擴大，自然意味著可挑選的人才就要較過去有明顯增加！

精英隊伍「一隊多組」

在調整奧運思路的同時，在具體的做法上，青少部今年除了在3月底組織2001年齡段的奧運希望之星訓練營之外，還專門選擇了以往有成功經驗的沈祥福擔任這個年齡段隊伍的主教練。儘管4月份的法國蒙太古杯賽上表現不算很好，但從5月中旬開始，隊伍在昆明展開集訓時，專門選拔了50人，以「一隊兩組」的方式展開集訓。經過此前一個月的苦練之後，從6月21日開始，青少部專門邀請了北京中赫國安U18梯隊以及河北華夏幸福U18梯隊兩支隊伍來到昆明，與2001年齡段的兩支隊伍進行一次內部練習賽。

所謂的「一隊兩組」，就是在目前國內2001年齡段適齡球員中，選拔出相對較為優秀的球員50人，成為U16國青隊。不過，這50人並不是分為一隊或二隊，而是暫時命名為「德國組」、「西班牙組」，即身體發育早一些的進入「德國組」、發育比較晚的則進入到「西班牙組」。這兩個組不存在水平高低的問題，都是由沈祥福統一負責，只不過在具體訓練時，由不同的訓練教練分別帶隊展開。而且，兩支隊伍的技戰術安排、要求等也完全一樣。在參加國際比賽方面，足協也是正確一隊兩組全部都參加，尤其是在國內參加國際比賽時。譬如，今年7月下旬，上海金山將組織一項國際邀請賽，中國足協青少年說服組織者同意讓國青隊的兩組50名球員全部都參加這項賽事，為球員創造同樣的鍛煉機會。

由於這個年齡段的隊伍要到2019年才會開始參加第41屆亞洲U19青年錦標賽預選賽，不只是今年，明年也將繼續以「一隊兩組」方式存在，而且，如果教練配置方面能夠增加人手的話，有可能會擴大為「一隊三組」。直至2019年亞青賽預選賽之前，這兩組或三組球員才會合併，成為中國01年齡段國青隊出征亞青賽預選賽。

2003年齡段U14訓練營

而5月份在山東魯能濰坊足校組織了2003年齡段第一期訓練營，來自上半區12支隊伍的80多名小球員參加了為期10天的集訓，從中暫時先選拔了30人，目前隊伍正在北京的小武基展開集訓，並定於本月24日出發前往西班牙巴塞羅那，參加當地的兩個小型邀請賽，總共歷時一周。目前，暫時負責帶隊的是王政。由於此次選拔時間較緊，隊員產生之後還要辦理西班牙籤證等一系列手續，因而這個年齡段暫時先組一隊。等到了下半年再次組織集訓時，隊伍將按照「一隊兩組」的模式展開，屆時也是至少50人參加集訓。

不是是03年齡段，今年下半年，足協青少部還將組織2004年齡段的訓練營，選拔好苗子展開集訓，屆時同樣將按照「一隊兩組」甚至「一隊三組」的方式展開選拔。

相比而言，2002年齡段U15國少隊因為今年9月份就將參加亞少賽預選賽，且隊伍在今年2月份才開始組建，因而這個年齡段隊伍今年年內無法像01、03、04年齡段那樣組建「一隊兩組」，或許在亞少預選賽中出線之後，為進一步擴大選拔面，會考慮增設「一隊兩組」。

換而言之，中國足協在青少年精英隊員的培養方面，已經不只是「早選拔、早組隊」的做法了，而是更立足於長遠，不是像過去那樣從小就圈定一批球員。就青少年球員的成長規律而言，小時候冒尖未必等於成長之後就一定能夠成才。擴大選拔基礎，尤其是為青少年球員配備好教練，這較之以往又是一大進步。

如果能夠堅持三四年、不折騰，這些苗子中或許就可以有尖子冒出來，中國足球就後繼有人！如果再繼續折騰下去，則即便是一些好的做法，他國的成功經驗也很難在中國足球結果開花。