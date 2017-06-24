大家好！今天是周六啦~而且北京的大雨已經停了，風和日麗一派好景象~大家也可以抽時間出去玩，今天的天氣並不熱~~好啦，快來看看今天的逗妹吐槽吧~

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歐洲豪門報考黑名單via@洋蔥體育報

【警惕！別讓這些學校毀了你的大學夢】又到了一年一度填志願的時候，為了幫大家遠離那些招生陷阱，我社組織十幾位資深專家整理了一份「報考黑名單」：

1.利物浦大學：該校招生辦喜歡到處聯繫高分考生，等填志願那天突然打電話跟你爸道歉，說找錯人了。

2.馬德里大學皇家學院：學校是個好學校，就是招生辦喜歡拉皮條，先把你介紹給別的學校，讓你好好努力過幾年考他們學校的研。

3.米蘭大學：最有情懷的大學，共享單車發源地，需要注意的是該校一般只錄取30歲以上的考生。

4.北倫敦兵工學院：臭名昭著的野雞大學，專挑那些十七八歲長相一般的孩子下手，很多考生拿著錄取通知書推開校門，卻發現被瞬間傳送到了另一所學校。然後等過幾年你考上公務員出名了，他們會到處說當年錄取你了，還差點給你發獎學金。

5.切爾西汽修學院：貴族學校，硬體一流，但是校長偏愛皮膚黝黑的學生，長得太白就別填這個學校了。

6.曼切斯特大學：該校常年參與高考狀元爭奪，你可能一整個夏天都在和他們聯繫，最後上了另一所學費貴好幾萬的學校。」

@時光似水逝：「南安普頓大學，畢業後有望保送利物浦大學讀研！」

@藕粉桂花糖糕：「我曼徹斯特聯合大學才不跟那些曼徹斯特城市學院放一塊比…」

@苗二虎：「哈哈哈哈哈還有馬德里皇家學院說好要錄取你，最後一天通知書沒給你發出來告訴你大學唯一一台傳真機壞了！」

@切爾西中文網：「切爾西汽修學院下設大巴車系和計程車系，著名畢業生有非洲劉德華，非洲容祖兒，目前還有在讀的比利時楊坤~」

@教授的存錢罐：「多特蒙德中學，又名仁大附中是不？」

@Ronald_Red_Xiang：「波爾圖商學院，ceo的搖籃~」

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熊孩子

C羅的兒子拿兩個金球獎獎杯當樁子。

@OldDriver王：「老子不在家，兒子稱大王！」

@Jerry洪：「以前他是王者，後來他爸來了…」

@Gotenks：「明年除了擺對面還可以在中間擺個開球點！」

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薩拉赫終於等來了

@建國后成精的木魚：「這車找加利亞尼借的？」

@毽藝界王子：「新四軍最新裝備………紅旗牌單車…」

@新圖阿蘭：「俊哥，可以下樹了。」

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食言？

尤文圖斯小將基恩的父母都是象牙海岸人，尤文圖斯曾許諾給他的父親一些農業設備用於農場耕作，比如拖拉機等，但斑馬軍團此後卻食言了。

@番茄你個西紅柿ManUtd：「來曼聯囖！送你幾十台拖拉機都行！我們有讚助商~」【@dapizi：「哈哈哈，我們什麼讚助商都有」】

@CostaG：「非洲農業不發達！」【@詩人和琮長：「要送就送金坷垃！」】

@羅伊斯坦利：「以後去拜仁，送台挖掘機！」

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真正原因

湖人選中鮑爾的真正原因…

@圍詹救杜：「球哥別太厲害，到時候杜蘭特又要來湖人！」

@William偉豪：「詹：給我球！ 歐：我1v4已經進了」

@珞彤：「現在球已經來了，要球的人能不能趕快回來？」

@庫里粉蕭風釤：「湖人今年選了個布萊恩特，選了個球…」

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風采

鮑爾將在湖人身披2號戰袍！然後照例，他一睹了湖人歷史上那十余座總冠軍獎杯的風采…

@花村小鏢師：「魔術師:只要拿到冠軍 我兒子就是你的了！」【@管紅旭-多多洛：「次日，球哥宣布退役」】

@竹付由頁：「我破湖傳統:小夥子你過來，看一看咱家的總冠軍獎杯，然而最近的一座是7年前了」

@太陽與陳：「我給他再拿十個」【@楊濤嘛：「這可能是球爹說的話~」】

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自己人

神P圖！球爹：原來你是自己人啊

@Charles_F：「伯德的退役儀式，魔術師找不到內襯T恤，穿了一件綠凱的，外面套上湖人的。伯德使壞把魔術師外套拉開，全場爆笑。」

@MMWMWMMM：「當年他倆才是基情滿滿 還好沒有開創兄弟籃球...」

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刪推

聖安東尼奧馬刺隊內線核心拉馬庫斯-阿爾德里奇與球隊的矛盾愈演愈烈，阿爾德里奇在昨天刪除了加盟馬刺以來的所有推特。

@日斤少爺：「這是阿德加盟馬刺以來最硬氣的一次…」

@chenchary_：「樂福好到家了，不哭不鬧不發飆」

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猜圖環節

今天來個籃球的~~猜猜我是誰~~