6月24日上午，為期兩天的「黎平香茶」2017中國黎平？百里侗寨國際划騎跑三項公開賽在貴州省黎平縣隆重舉行開幕式。來自11個國家和地區的600名體育健兒和萬名體育愛好者，匯聚「侗都黎平？頤養勝地」切磋划騎跑技藝、一展「鐵人」風采。

中國旅遊協會綜合部主任張民參加活動，並向參賽運動員推介了黎平體育、文化、旅遊資源，貴州省體育局副巡視員黃應鑄介紹賽事情況，黎平縣人民政府縣長肖凱旋致辭，向領導、專家和運動員蒞臨黎平參加大賽表示熱烈的歡迎。縣政協主席歐大興參加開幕式，中共黎平縣委常委、縣委宣傳部部長高凌平主持開幕式。

上午8時48分，黔東南州副州長肖明龍宣布：黎平香茶2017中國黎平？百里侗寨國際划騎跑三項公開賽開幕！比賽發槍后，600名體育健兒和萬名體育愛好者分別從黎平南泉山文化廣場出發，經中國歷史文化名街——黎平古城翹街到黎平薩瑪湖公園，然後穿行黎平「百里侗寨」畫廊。兩天比賽時間，選手們將穿行在「百里侗寨」文化體驗走廊里，穿越古木參天的森林，探秘時光邊緣的侗寨，感受清新秀麗的茶園，踏過滿載美妙愛情故事的風雨橋，逐浪於綠如翡翠的三什江，奔跑在侗家如詩如畫的田野間，路過桂花台、天生橋、東風林場等多個著名景點。在「侗都黎平﹒頤養勝地」的多情山水和旖旎風光中追尋到健康、快樂和榮譽。

此次活動最大的亮點是傳統古老的「非遺文化」和划騎跑三項挑戰賽緊密結合。賽道沿途，身著民族服裝的侗族姑娘小伙兒，唱起侗族大歌為隊員們助威加油，「掠過古夢邊緣的旋律」讓這項國際性的賽事洋溢著濃濃的「侗族風」。

據了解，貴州省黎平縣位於黔、湘、桂三省接邊區，是中國革命老區、是紅軍長征途中召開黎平會議的戰略轉兵之地，是侗族大歌世界非物質文化遺產原生地，是中國傳統村落最多的縣，這裏侗文化元素保存齊全，生態環境保護完好，侗族文化、生態文化、紅色文化、歷史文化交相輝映，深度融合，是國家全域旅遊示範縣之一。

黎平地域寬廣、四季如春，山地資源非常豐富，森林覆蓋率達74.68%，是貴州生態環境最好的縣。黎平人民熱愛健身鍛煉，城市功能完備，體育設施配套，每年均舉辦籃球、足球、全民健身長跑等群眾性體育賽事，該縣雙江鎮四寨村的「侗族摔跤」和覓洞村的「侗族武術」曾分別獲全國少數民族傳統體育運動會表演項目金獎和綜合類一等獎，發展體育事業具有良好的基礎，體育事業方興未艾，是舉辦國際、國內山地類重大體育賽事的理想城市。

本次賽事由貴州省體育局、黔東南州人民政府主辦，黔東南州體育局、中共黎平縣委、黎平縣人民政府承辦。賽事期間，還舉行萬人品茗黎平香茶、侗族大歌演唱、侗族武術和侗族摔跤表演和侗族長桌宴等主題文化體驗活動。