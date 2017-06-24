一周之內，恆大兩戰華夏。從某種意義來講，這場比賽才是兩支中超強隊真正意義上的較量。對於恆大來說，本場比賽將是繼與上港隊后，又一次迎來中超最強勁的對手，畢竟河北華夏幸福隊目前排名第三，而且最近已經取得了四連勝的佳績。因此，恆大隊主帥斯科拉里在戰前也直言不諱，本場比賽將非常困難。

在周三的足協杯的比賽中，兩支球隊都沒有派出主力陣容，華夏那邊的拉維奇、姆比亞、阿洛伊西奧三名外援沒有出場，同時國內球員的任航、趙明劍、尹鴻博、楊程、姜嘉駿等主力也進行了輪休。恆大這一邊同樣是多名主力在足協杯中雪藏，除了保利尼奧、高拉特外，馮瀟霆、郜林、張琳芃、於漢超、曾誠也都沒有出場。所以，兩支球隊可以說都在攢足了勁準備周末的比賽。相比之下，恆大隊除了繼續擁有主場優勢外，還有一個利好信號就是隊長鄭智可以復出參加比賽。

恆大主教練斯科拉里在戰前也承認本場比賽將換上6、7名主力出場，但在斯科拉里看來，這場比賽絕不會有任何輕鬆的感覺。斯科拉里直言：上一場足協杯中對手也有所保留，華夏幸福一直以來追求的戰術思想非常優秀，所以明天這場比賽，我們需要在心理做好充分準備，迎接這場比賽，這場比賽的困難非常大。

談到自己球隊的狀態，斯科拉里表示：上一場足協杯的比賽中，我們絕大部分主力球員都得到了休息，這一周的訓練中，我們隊員狀態都非常好，我們也很有信心，同時我也很尊重這個對手，我們知道明天困難程度與足協杯一樣的，但我們已經準備好了。

有媒體問及恆大將如何防範華夏幸福的頭號外援拉維奇，畢竟這名阿根廷國腳已經有9次助攻，可以華夏幸福隊的頭號進攻核心。對此斯科拉里則表示：拉維奇的數據和表現雖然很好，但是難道河北隊其他球員沒有在場上踢球嗎？拉維奇只是團隊的一份子，他們的團隊都很優秀，如果沒有另外10個隊友幫助拉維奇，他也無法做到更好。一個球隊靠的是一個整體，我一直強調要打整體足球，明天的對手華夏踢的就是整體足球，這是我們尊重他們的原因，因為我們是對整個團隊的尊重。（於靜 發自廣州）