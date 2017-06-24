中國檯球協會官網訊 日期:6月23日晚，寶山杯2017CBSA彭州美式9球國際公開賽會內賽結束了次日爭奪。國家隊延續了強勁勢頭，吳珈慶和王燦全勝晉級。韓皓翔一記神傳定乾坤，成為當天的一大亮點。女隊的劉莎莎和韓雨從勝部出線，陳思明和付小芳則從敗部驚險過關。最終國家隊10員大將多達9人闖入第二階段。此外，女組的金佳映和周婕妤等熱門也都順利晉級。

會內賽分為兩個階段，第一階段為雙敗淘汰賽，男子組64人決出32人進第二階段單淘賽，女子32人決出16人。昨天的首輪，國家隊10人豪取9勝。今天的比賽中，國家隊總體上延續了超高的勝率，紛紛從各自小組拿到出線權。

先來看國家隊男子組戰況。8球和9球雙料世界冠軍吳珈慶延續了大熱手感，9-5戰勝許凱倫，王燦9-7戰勝周龍，兩人分別從A住和H組勝部出線。

當天早些時候，韓皓翔狀態欠佳，4-9輸給中國台北的鄭喻軒，不幸跌入敗部。敗部最後一輪，「人大眼鏡俠」在關鍵時刻大放異彩，與德國名將索斯頓-霍曼的爭奪中，前12局戰罷，霍曼8-4將韓皓翔置於危險境地。如果再丟一局，韓皓翔就將被淘汰出局。無路可退的韓皓翔穩紮穩打不斷縮小分差，期間第16局漂亮地獻上炸清，一舉將比賽拖入決勝局。

決勝局霍曼開球三球入袋，無奈連接的2號球位置不佳，只得選擇防守。然而力度沒控制好，一點小破綻讓他付出了昂貴的代價。韓皓翔定了定神，成功攻破霍曼的防線。此時3號球無法直接下球，被9號球薄邊封住了底袋線路。面對這顆難度極大的傳球，韓皓翔在防守與進攻之間考慮良久，最終，「人大眼鏡俠」果斷選擇後者，成功了！9號球應聲入袋。這樣韓皓翔連勝五局后以9-8逆轉霍曼，從敗部涉險挺進32強。

劉海濤在當天勝部最後一輪4-9被菲律賓的加西亞羅蘭送進敗部。敗部最後一輪，劉海濤2-5如夢初醒，連勝七局，9-5逆轉王笠，分享了C組敗部的一張出線門票。此外，黨金虎從敗部趕上32強末班車，楚秉傑成為唯一一位被淘汰的國家隊隊員。

男子組其他選手方面，現世界排名第一的柯秉逸9-6拿下緬甸球員楊紹傑，從B組勝部晉級。

女子組，去年年底二度登頂世錦賽的韓雨7-4拿下陳佳樺，三次世錦賽冠軍得主劉莎莎7-3輕取孫丹虹，兩人均從各自小組勝部晉級。陳思明在當天勝部最後一輪被陳雪以7-5送進敗部，敗部生死戰她7-3敬佳，分享了該組敗部的一個出線名額。付小芳被劉夏芝送入敗部后，7-6險勝印度尼西亞的蒂卡，這樣國家隊女隊4朵金花全部入圍第二階段16強。

此外，菏澤站冠軍夏雨瀅在勝部最後一輪7-3力剋日本選手平口結貴。韓國「小魔女」金佳映7-2大勝中國台北的譚禾耘，來自中國台北的「大眼妹」周婕妤7-6險勝00后姜藤。（CBSA 羅立平）