日期:6月24日消息，2017年U21世界男排錦標賽於23日在捷克拉開戰幕，上屆季軍中國青年男排在首秀中以3-1力克老對手日本隊迎來開門紅，三局比分為25-21，25-23，22-25，25-16。中國隊四人得分上雙，俞元泰砍下全隊最高的20分。

本次U21男排世錦賽將於6月23日-7月3日在捷克舉行，中國隊與巴西、日本和埃及同分D組。而波蘭、加拿大、東道主捷克和摩洛哥分在A組，俄羅斯、土耳其、美國和古巴同分於B組，阿根廷、伊朗、義大利和烏克蘭則位於C組。每個小組的前兩名進入前八，參加複賽爭奪，剩餘球隊則只能進行9-16名的排位賽。

本次比賽，中國青年男排以2016年亞青賽冠軍陣容為班底，繼續由名帥鞠根寅帶隊出征。首場對陣日本中國隊的首發陣容為：俞元泰和蔣鴻鑌搭檔主攻，郭磊和陶子軒擔任副攻，王徑一擔綱接應，劉志浩出任二傳，楊華興司職自由人。

或許是本屆世青賽首秀，中國青年男排的小夥子們都有些緊張。前兩局，中國隊雖然以25-21、25-23連下兩城，不過整體發揮一般。第三局，被逼入絕境的日本隊發起反攻，進攻頻頻得分，以25-22扳回一城。關鍵的第四局，中國隊小夥子們及時調整狀態，以25-16拿下對手，贏得本屆世錦賽開門紅。

賽后在新聞發佈會上，老帥鞠根寅表示：「我們的隊員在對陣亞洲對手時總是很緊張，所以在後面的比賽中，我們將盡量幫助大家調整。日本隊的隊員都極具天賦，雙方奉獻了一場精彩的比賽。」

整場比賽，中國隊在進攻端以56-60比對手少4分，不過攔網12-2壓制對手，發球環節4-7落後，失誤送分方面16-25比對手少9分。個人得分方面，中國隊4人上雙。來自江蘇主攻俞元泰獨得全隊最高的20分，山東接應王徑一和山東副攻郭磊分別均砍下14分，來自上海的副攻陶子軒貢獻12分，同樣來自上海的主攻蔣鴻鑌得到7分，而來自山東的二傳劉志浩也有5分進賬。日本隊方面，宮浦健拿下全場最高的23分。

在同組的另一場比賽中，巴西3-0輕取埃及隊同樣迎來首勝，三局比分為25-20，25-18，25-18。

日期:26日凌晨2時，中國隊將迎戰小組賽第二個對手巴西青年男排。

（郝亮宇）