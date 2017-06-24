屏東香蕉促銷活動超熱賣 人潮擠爆縣府廣場



(中央社訊息服務20170624 16:16:12)屏東縣政府和縣農會及產地農民團體共同舉辦的「屏東香蕉促銷活動」6月24日上午10點開始在縣政府南棟大樓戶外廣場舉辦，推出香蕉買一送一、香蕉牛奶免費喝及打卡送香蕉等活動，成功吸引到爆滿人潮，甚至有從高雄來的民眾，特地開車南下就是為了要買到屏東香蕉。活動雖然從10點才開始，但是不到9點現場就被熱情的排隊民眾擠爆，長長的人龍一直延伸到附近的停車場，可見民眾對於屏東優質香蕉的喜愛。 「真的太多人了啦，我今天只帶10箱耶，哪裡夠賣啦! 」參與活動的迦登合作社老闆娘陳卉蓁，從清早就起床備貨，一到現場看到排隊人潮不禁驚呼，已經備好的10箱香蕉，開賣不到半小時就銷售一空，趕緊又請人回去再多載10多箱來，也是一到貨就立刻被掃空，總計不到2小時就賣了將近400公斤的香蕉。另外一家參與活動的永信合作社則是父女聯手，爸爸負責開著小貨車來回載及補貨，女兒則專心賣香蕉，也是賣到手軟，光是一個上午就補貨3趟，可見消費者的熱情。 近日蕉價已逐漸回穩，活動當日零售價來到1台斤20元，民眾購買力道超強，看到優質的屏東香蕉不問價錢都是直接看中哪一串，就直接掏錢購買，一次就買10斤以上的大有人在。夏天到了，如果因為天氣太過炎熱吃不下飯的您，或許可以考慮來根澄黃誘人的屏東香蕉，既營養又有飽足感，如果再加上點變化，還可以來杯香蕉牛奶或是做成香蕉煎餅都是不錯的選擇，屏東農民用心種植的屏東蕉絕對是您夏日水果的首選。



訊息來源：屏東縣政府



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