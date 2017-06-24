日期:6月24日消息，中超聯賽第14輪，遼寧瀋陽開新主場迎戰天津權健，比賽第44分鐘，天津權健打出精彩配合，李星燦左路起球找到中路的帕托，或者直接腳後跟磕給王永珀，兩人做一個簡單踢牆配合，帕托禁區一腳勁射得手，權健客場2-0領先遼足。