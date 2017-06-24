6月24日，2017年中國乒乓球公開賽在成都進入到五日的較量。女單四分之一決賽中，里約奧運女團冠軍劉詩雯以4-1戰勝日本名將石川佳純，半決賽中她將與風頭正勁的17歲隊友孫穎莎正面交鋒。

面對這位熟悉的老對手，劉詩雯今天贏得並不輕鬆，首局更是以10-12失利：「前面三局打得都挺膠著的，石川也是打得非常凶，剛剛換球，一上來對比賽的感覺和節奏不是很好，賽前也想到了要耐心地去打。」

第二局以11-8還以顏色后，第三局她又以12-10險勝石川佳純，這也無疑成了比賽走向的轉捩點。劉詩雯笑著回顧說：「第三局我還落後，一分分咬。她領先的時候叫了暫停，她肯定也是很想贏，也是利用她這種急於求成的心態，把自己的節奏把控好，一分分追吧。」

小棗是這麼說的，也是這麼做的。後面的比賽慢慢進入到她的掌控之中，連追四局后反敗為勝，但劉詩雯還是對自己提出了更高的要求：「最後一局領先以後在處理球上稍微偏保守了一點點。但我覺得也正常，她落後了放的也比較開，進攻都比前面更犀利些，很多比賽打的就是這一兩分球。」

「首要任務是不輸外戰，現在打到隊內賽，現在也是一個以賽代練的過程。更多的是在場上是一個積極的狀態，打出比賽的感受。」順利完成了第一個小目標后，劉詩雯被問到如何面對國外選手的挑戰，她這樣做出回應：「威脅一定是有的，在不停地換器材，加上新的技術，而且每場比賽從局部或者某幾局來講其實也有糾結，我們贏得是一個整體實力吧。不管對手再怎麼變，還是相信我們自己的實力，因為打球是要上場打而不是靠底下說的。」

這樣一來，今晚的女單半決賽中，她將與4-0完勝馮天薇的隊友、17歲的日本公開賽雙冠王孫穎莎同室操戈。

「（半決賽）就是正常心態去打吧，就是一個對手，她還非常年輕，剛出道，很有實力，是一個很強的對手。強強對抗，就發揮出自己的最好狀態。」劉詩雯這樣憧憬道。

值得一提的是，此番成都之行有細心的球迷留意到劉詩雯換「兵器」了！面對新浪體育的提問，勇敢求新求變的她肯定了這個消息：「是來這前兩天換的，一直在調整，原來的球板我已經打了很多年了，而且我發現很多外國選手在用我的球板。（笑）所以我發現我需要一些新的改變，最近在嘗試一些球板，現在先打一段時間。這次比賽之前因為又換了一種球，所以不論是器材還是技術都希望能有一種調整和改變，去嘗試吧，不管（結果會）怎麼樣。」

（何霞 發自成都）