巴庫賽道的確是一條很困難的賽道，法拉利車隊的塞巴斯蒂安-維特爾就表示，自己在周五的練習賽中為了脫離緩衝區而使用了「三次」倒擋。

想很多競爭對手一樣，德國人也在周五的練習賽中也一直在探索賽道極限，努力尋找剎車點。有一次，他甚至和菲利普-馬薩一起雙雙滑到了8號彎的緩衝區。

「我覺得在這條賽道上找到節奏是很不容易的。」維特爾解釋道，「我希望我不是唯一一個多次衝上緩衝區的車手。」

「我認為我使用了三次倒擋，而過去三年中，我還沒用過一次倒擋。但今天（周五）出現這種情況很好，這樣我們就不必等到明天了。」

法拉利車手在周五的自由練習賽中以1分43秒615排名第五，落後排名第一的馬克斯-維斯塔潘0.253秒。

「這是有趣的一天。」他補充道，「我們嘗試了一些情況，現在我們看到在短距離衝刺上情況並不理想，我們還沒有把一切都做好，但明天又是新的一天。」

「不確定我們落後多少，這（成績）看起來非常接近。我認為紅牛非常快，不僅是單圈，而且分段也很快。我認為我們很棒，我想這是個把一切都結合起來的問題。我對此非常高興。」

（月光）