分析：梅賽德斯、法拉利和紅牛長跑比較北京新浪網 (2017-06-24 16:40)
法拉利車隊維特爾
紅牛車隊的維斯塔潘在歐洲大獎賽的兩場自由練習賽中均位列榜首，而紅牛的正賽模擬成績也與法拉利極為接近。
昨天排位賽的焦點在於輪胎。倍耐力為本場比賽提供的最軟的輪胎是紅標的超軟胎。維斯塔潘利用超軟胎進行的一個總計11圈的測試中，平均圈速為1分46秒745，比同樣使用超軟胎的維特爾慢了0.1秒，維特爾的單圈平均時間為1分46秒621。
雖然紅牛車隊的雷諾引擎仍然無法與法拉利相比，但紅牛帶來的低下壓力套件能夠彌補引擎方面的劣勢。在過去幾年，紅牛車隊使用同樣的設置在比利時斯帕和義大利蒙扎取得了成功。可能在巴庫這條賽道上，紅牛賽車的競爭力與梅賽德斯和法拉利兩支車隊最為接近。
再來看梅賽德斯車隊，這支衛冕冠軍仍然掙扎於如何讓賽車前胎進入工作溫度，在第二次自由練習賽期間，漢密爾頓僅僅位列第十，而且未能完成一次典型的正賽模擬。不過，博塔斯似乎展示了這台賽車的潛力，他使用黃標的軟胎獲得了1分46秒938的成績。同樣採用軟胎的萊科寧的成績為1分46秒953，博塔斯與他的芬蘭同胞相差無幾。梅賽德斯沒有使用超軟胎進行任何長距離模擬，而超軟胎幾乎肯定是正賽的首選，這意味著梅賽德斯缺乏使用超軟跑長距離的測試數據。
超軟胎的平均速度：
維特爾：1分46秒621（12圈，其中包含7個計時圈）
維斯塔潘：1分46秒745（11圈，其中包含6個計時圈）
里卡多：1分46秒917（10圈，其中包含6個計時圈）
軟胎的平均速度：
博塔斯：1分46秒938（11圈，其中包含6個計時圈）
萊科寧：1分46秒953（13圈，其中包含8個計時圈）
（考拉）
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