6月25日，廣州恆大將迎來中超聯賽第14輪的比賽，主場對陣河北華夏幸福隊，這也是兩隊在本周內的第二次交手，在本周三的足協杯賽中，雙方都沒有派出主力，當時恆大以1：0獲勝。而本場比賽，恆大隊將派再次進行多達六七名隊員的輪換，這一次斯科拉里將派出最強的陣容，其中包括傷愈復出的隊長鄭智。

周三的足協杯賽中，斯科拉里幾乎把能夠輪換的球員都派上了場，其中包括剛剛在二次轉會重新報名的韓國外援金英權，也包括替補守門員劉殿座、張成林等此前在聯賽中出場非常少的球員。在那場比賽中，也許只有阿蘭、黃博文能夠算得上球隊的真正主力。可以看得出，恆大的真正主力陣容在這一周得到了充分的休整，這也看得出主教練斯科拉里對周末的中超聯賽更加重視。

果然，面對明天與華夏幸福隊的第二場比賽，斯科拉里並不掩飾自己將派上最強陣容的想法。這位恆大主帥透露以，明天這場比賽相比於周三的足協杯，會有六七名球員的變化。很顯然，像曾誠、馮瀟霆、張琳芃、郜林、保利尼奧、高特拉這些球員都會出場。而最關鍵的就是隊長鄭智可以復出了。

在戰前發佈會上，隊長鄭智與斯科拉里一同出席，這也意味著鄭智經過兩周多的休養重新可以重新比賽。鄭智自己也表示，之前因為眼睛有一塊非常細小的骨頭，沒有辦法參加恆大和國家隊的比賽，現在經過醫生檢查后，認為可以參加正常的訓練與比賽。所以自己也非常期待這場比賽，球隊現在的狀態不錯，自己將全力以赴與隊友們一起打好這場比賽。（於靜 發自廣州）