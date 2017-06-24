日期:6月24日下午15：30，中超聯賽第14輪全面打響，遼寧瀋陽開新坐鎮主場迎戰天津權健。上半場24分鐘，張修維助攻李星燦打破僵局，44分鐘帕托破門，權健客場2-0暫時領先。

遼寧開新上一輪主場0：3完敗給山東魯能，主場連勝戛然而止，積分也停留在13分，隨時有跌落保級圈的危險。但主場依舊是遼寧開新拿分的指望，到目前為止，球隊所有的勝利都是在主場獲得。沒有足協杯壓力的遼寧開新，本輪坐鎮主場以逸待勞。天津權健在經歷了三連勝之後，上一輪不敵河北華夏幸福，遭遇本賽季第4場敗仗，積分榜上已經與前三名有了9分差距。攻擊力匱乏是天津權健成績不佳的重要原因，13輪15個進球的效率，是前六名最低。此外，天津權健主力球員劉奕鳴累計四張黃牌停賽。交鋒情況上，遼足和權健去年的足協杯有過交手，權健3-1取勝晉級，這是雙方第一次在頂級聯賽相遇。

開場后第2分鐘，遼寧開新前場進攻，王皓中路得球后一腳直塞給到詹姆斯，詹姆斯門前直接一腳遠射，皮球直奔球門而去，張鷺飛身將球撲出底線。遼寧隊繼續罰角球，左路桑一非角球開出，權健防守隊員冒頂，張鷺將球十分驚險地將球碰出底線。遼寧隊右側繼續角球，這次被權健頭槌解圍。第4分鐘，權健進攻，糜昊倫分球身邊插上的王永珀，再傳遞給鄭達倫，回傳維特塞爾，王永珀再射門被王皓大腳解圍。第6分鐘，孫兆靚拿球造成糜昊倫防守犯規，遼寧開新前場右路自由球機會，桑一非自由球給到前點，禁區里右側跟上的張野凌空射門被糜昊倫擋出，張野投訴糜昊倫手球，但裁判沒有理會。

開場一段時間，遼寧隊憑藉主場優勢，進攻十分犀利。第10分鐘，桑一菲接應長傳左側的劉尚坤，再橫傳門前，詹姆斯一腳射門被張鷺撲出。1分鐘后，權健反擊，糜昊倫底線傳中，帕托閃出來得球轉身小角度左腳射門，可惜力量不大，石笑天將球撲住。第15分鐘，前場右路張修維一記傳中球，小禁區前沿帕托強行搶點頭槌攻門高出橫樑。第16分鐘，權敬源長傳轉移球給到右路，李星燦帶球內切后迎球怒射高出橫樑。第22分鐘，帕托受傷下場接受治療，隨後帕托沒有經裁判允許就入場吃到黃牌。

第24分鐘，權健率先打破僵局，張修維后場中路一記長傳，大禁區前沿位置李星燦插上得球形成單刀，面對出擊的石笑天，李星燦左腳一記巧妙的搓射，皮球起到好處落進球門！權健客場1-0領先遼足。第30分鐘，權健自由球機會，帕托自由球罰出到中路，維特塞爾外圍突施冷箭高出橫樑。第36分鐘，禁區里右側底線張修維得球倒三角回傳，禁區里中路帕托停球停大了，在遼寧隊的圍搶下王永珀得球，外圍一腳遠射，禁區里中路的石笑天把球沒收。第41分鐘，遼寧瀋陽開新換人，楊宇換下了受傷的王皓。第44分鐘，王永珀前場中路一腳手術刀般直塞，插上的帕托不停球直接一腳右腳推射得手！權健2-0領先。上半場權健客場2-0暫時領先。

黃牌信息：

天津權健：10-帕托 （22分鐘）

進球信息：

第一球：天津權健，25分鐘，張修維助攻李星燦破門。

第一球：天津權健，45分鐘，王永珀助攻帕托破門。

雙方首發及換人：

遼寧開新：28-石笑天；31-劉尚坤、5-郎征、21-阿薩尼、13-張延軍；4-王皓、33-孫兆靚（U23）、8-張野、10-桑一非；9-烏賈、12-詹姆斯

替補名單：22-張振強、6-楊宇、 11-胡延強、19-馮伯元（U23）、20-王嶠（U23）、26-楊帥（U23）、27-李家赫

天津權健：

1-張鷺 ；27-張誠、4-劉奕鳴（U23）、21-權敬源、25-糜昊倫；8-張修維（U23）、28-維特塞爾 、29-李星燦、39-王永珀、16-鄭達倫（U23）；10-帕托

替補陣容：22-楊君、3-王傑、5-楊善平、13-儲金朝、17-蘇緣傑（U23）、19-王曉龍、38-孫可

（旺旺）