遠大、陽明、曾家、長女台南文化中心聯展



(中央社訊息服務20170624 15:43:07)遠東科技大學工業設計系的學生IR4.0設計團隊於6月16至7月2日在台南文化中心舉辦「難纏。抽象。文創力」設計聯展，展出105年度的課程成果。內容涵蓋「基本設計」、「色彩學」及「工藝美術與文創設計」等課程，展出文創類產品設計共85件。



「工藝美術與文創設計」課程，工藝美術專業部分是與康思迅合作，學生們於學期間在業師指導下完成手錶設計，並已於學期結束，篩選出陳羿蒨、廖盈婷、蔡佳晏和鄭孟涵四名學生暑假到康思迅公司實習。文創設計專業部分，則聯合遠東科大工設系蕭惠華老師、陽明工商多媒體設計科黃莅行老師、曾文家商-綜高廣告設計學程鄭夙雅老師與長榮女中多媒體設計科邱鈺仁老師指導學生們以文創設計為主軸共同創作。



遠東科大設計學院院長張永富今(24)日特別到場，頒發高中職參展同學的展出證明。他表示「難纏。抽象。文創力」設計聯展展出內容豐富，是學生們一整年的學習成果，同時也是第一次跨校聯合設計的課程成果呈現，學校最近也在努力尋找更適合的公開場所，比如百貨公司，希望能夠複製這樣的合作展出模式，提供學生更大的展示舞台。遠東科大鋁線作品「墜落墮落」是工設學生李家毓和陳昱樺共同創作，藉以表達 填鴨教育下的學生，被折斷了翅膀，所以不能飛行只能墮落。陽明工商洪于婷、黃盈慈和王玉婷以結合台南地方特產及可愛活潑的外型公仔營造出台南人的親和力。陳葦泓、蘇柏翰、城郁其和楊朝量以古蹟五妃廟為基地打造出結合文創及現代感的新一代建築。王才妙同學甚至針對年輕族群設計出不一樣的潮流文創。



曾文家商共18位學生參展，其中梁郁貞與同學楊子怡、黃馨儀、楊晴如和洪碧玉以傳統編織手法創作「梅˙花˙鹿」這個作品，梁同學表示台灣梅花鹿是台灣的特有種，因為背上有特殊的白色梅花斑點而著稱，有一陣子瀕臨絕種，希望透過這個主題的創作，除了具文創意義，也要喚醒大家對台灣這片土地的環保意識。



長榮女中30個學生首次挑戰立體產品創作。徐昕妤、林妤芯、李珮甄與黃南華因為很喜歡台南古色古香的圓環，所以取雨傘圓狀如同圓環的概念作為主要架構，並實際在圓環拍照記錄附近的古建築，如林百貨和孔廟等，重新設計後讓古建築環繞在雨傘上。蔡尚恬同學是唯一挑戰獨立創作的學生，她以台南小吃文化為主題設計「回憶台南」設計環保餐具組。余昕潔、林亭君、林怡靜、林欣蓉和葉家妏則是挑戰採用電繡技巧，最後圖案是用手繪布後燙上文創圖像，一樣探討台南小吃文化這個主題設計餐具。



訊息來源：遠東科技大學



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