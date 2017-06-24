高雄市客語沉浸教學成果發表 李主委期藉傳播及教育永續客語



(中央社訊息服務20170624 15:21:57)客家委員會主任委員李永得今(24)日南下美濃參加高雄市「幼教客語沉浸教學暨國小客華雙語教學」成果發表，表揚績優學校與教師，李主委表示，未來將與教育部合作推動客語沉浸式教學，並透過傳播、學校等管道推動客語，讓客家語言及文化永續傳承。



今日的成果發表會在廣興國小附設幼兒園小朋友可愛的客語戲劇表演中揭開序幕，李主委與高雄市政府副秘書長黃英斌、客家事務委員會主任委員古秀妃，共同頒發獎狀給推動「幼教客語沉浸教學」及「國小客華雙語教學」績優的9所學校及13位教師，表揚其對客語傳承的辛苦付出與斐然成果。李主委在致詞時允諾，未來會擴大辦理客語沈浸式教學，並與教育部合作在更多所學校內共同推動施行。



李主委引述聯合國報告指出，語言要能傳承，必須在「傳播」、「教育」、「家庭」及「社區」4個方面共同推動，而語言如果能在公領域通行，就更容易存續下去。李主委表示，目前客家基本法修正草案已獲行政院通過送立法院審查，客語將成為國家語言，加上全國性的「講客廣播電台」已在昨(23)日正式開播，未來將透過傳播、學校等管道繼續推動客語，讓客家語言及文化永續傳承。



高雄市政府自102年7月開始，在客家文化重點發展區辦理「全客語沉浸教學計畫」，106年度分別在美濃區5所公私立幼兒園(美濃國小附幼、福安國小附幼、龍肚國小附幼、廣興國小附幼、美濃幼兒園)共8個班級實施「全客語沉浸教學」；為延伸計畫模式，在美濃區7所(美濃國小、中壇國小、龍山國小、東門國小、龍肚國小、福安國小、吉東國小)及六龜區1所小學（新威國小）等辦理「客華雙語教學計畫」，共15班實施「客語實驗班」，經研究評估確實有效提升孩童客語能力。







訊息來源：客家委員會



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