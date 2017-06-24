中壢樂活桃花園開園 泰國傳統舞蹈令人驚艷



(中央社訊息服務20170624 15:20:32)桃園市中壢區公所於今(24)日上午在成功里舉辦「中壢樂活桃花園開園活動」，活動上市長鄭文燦表示：「感謝退輔會同意讓中壢區公所代管這塊佔地1.5公頃的閒置公有土地，共同為提升市民生活品質而努力，該土地使用分區為農業用地，因此在規劃設計時特別規劃了99個種植單元約0.15公頃，提供民眾共同參與綠美化工作，讓閒置的公有土地蛻變為「美麗的後花園」，不僅大大提升市容景觀，更讓市民朋友在工作繁忙之餘，擁有一塊自己用心呵護的「桃花園」，享受城市農民的田園時光。



中壢區公所為提升市容景觀，帶給民眾更美好的生活環境，與國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場簽訂國有土地綠美化契約，在中壢區大華段380地號等土地(立青駕訓班旁)打造符合農業用地使用特色景觀；除此之外，區公所與內壢地區成功里、內壢里、福德里等3里及萬能科技大學合作，共同推動「中壢樂活桃花園」計畫。



萬能科技大學觀光休閒事業管理系泰國籍學生楊彤彤同學，曾經在泰國清邁潑水節作為主秀表演者，今日在「中壢樂活桃花園開園活動」中表演泰國傳統舞蹈，舞姿優雅美麗令人驚豔。起源於萬能科技大學與泰國湄州大學合作推動「旅遊專業1+3合作計劃」，每年安排40名大二泰國籍學生來台就讀觀休系三年，楊彤彤同學去年來台，一年來感受台灣風土人情，覺得台灣民眾很親切，今日表演泰國傳統舞蹈，希望能讓台灣民眾也能欣賞到泰國傳統文化之美。



訊息來源：萬能科技大學



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