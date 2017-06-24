2017 TIAF台中國際動畫影展節目總監與主視覺揭曉！ 資深動畫人石昌杰出任節目總監 重量級插畫家川貝母揮灑主視覺



(中央社訊息服務20170624 15:00:00)眾所矚目的2017 TIAF台中國際動畫影展今年邁入第三屆，主辦單位台中市影視發展基金會今(24)日正式公布節目總監與影展主視覺。影展節目總監由台灣動畫資深導演、台灣藝術大學多媒體動畫藝術系專任教授石昌杰接下重任，而影展主視覺則由國際知名插畫家川貝母操刀揮灑，希望打造兼具影像思考深度與繽紛熱鬧形象的動畫盛會。



基金會執行長林盈志指出，節目總監石昌杰出身台中，是台灣以獨立製片創作動畫影像的先驅，作品曾獲柏林影展兒童影像競賽評審團大獎及金馬獎最佳動畫影片，亦受邀擔任各大影展的策展人，對動畫電影有精準、獨到的眼光。石昌杰目前任教於台灣藝術大學多媒體動畫藝術系，積極投入影像教育工作，熟悉動畫產業與學界生態，期盼今年能透過影展為國內、外動畫界建立交流平台，串連產學能量，形成一股刺激台灣動畫發展的助力。



本屆影展主視覺出自台中學子川貝母(本名潘昀珈)之手，習慣手繪創作的他，畫筆中的世界有著電腦繪圖難以取代的觸感與溫度。他曾受邀為《紐約時報》、《華盛頓日報》繪製插畫，亦曾入選波隆納插畫展，其富有神秘感與強烈個人風格的插畫讓看過的人皆深受吸引、難以忘懷。



川貝母表示，今年影展主視覺以啄木鳥在森林中覓食為創作概念，比喻藝術家在大觀世界裡尋覓創作靈感，各種天馬行空的想法都變成森林裡的奇幻動物與昆蟲，大家因想像齊聚在森林裡舉辦派對狂歡。此外，為突顯「在地」創作，更加入山羌、山豬、台中市鳥白耳畫眉，及其他神奇物種，展現本屆影展以「動物」為主題的魔幻世界。



「2017 TIAF台中國際動畫影展」預計於今年10月盛大舉行，節目包含國內、外精選動畫長、短片，首度開放全球動畫好手報名角逐高額獎金的競賽單元，影展期間更有影人論壇、兒童動畫工作坊，以及其他精彩的周邊活動，台灣年度動畫盛會，將於台中登場，影迷們絕對不能錯過!



2017 TIAF台中國際動畫影展網站：twtiaf.com臉書：facebook.com/tiaf.taichung/



訊息來源：財團法人臺中市影視發展基金會



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