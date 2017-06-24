薩爾瓦多舉辦2017年臺灣文化光點活動－臺灣國畫書法家作品展



(中央社訊息服務20170624 10:49:10)中華民國駐薩爾瓦多大使館與薩爾瓦多總統府文化局共同舉辦2017年台灣文化光點活動，邀請臺灣國畫書法家邱山藤老師蒞薩訪問，並於6月15日至30日在薩國MUNA人類學博物館舉辦國畫書法作品展。邱老師在薩國期間，也分別在MUNA人類學博物館、聖安娜劇院、薩爾瓦多大學、國立藝術中心等地舉辦多場示範教學活動，推廣我國優質文化，促進臺薩兩國間之文化交流。



中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏在國畫書法作品展開幕式致詞時表示，藝術不受限於語言、文化及距離的差異，是思考及生活的一種展現，是人與人之間的聯結。很高興藉由我國文化部臺灣文化光點計畫邀請邱老師來薩國，將國畫書法之美介紹給薩國友人，中華文化穿越千里與薩國友人連結在一起。謝大使並重申臺灣將持續加強與薩爾瓦多兩國間的各項合作交流計畫。



薩爾瓦多總統府文化局雷岡娜局長在展覽開幕式中感謝中華民國政府舉辦文化交流活動，同時對邱老師在薩國舉辦作品展及辦理多場示範活動，為大眾解說並分享國畫書法的奧妙代表薩國政府與人民表達誠摯謝意。



薩國外交部代理部長卡斯達、總統府新聞局長齊卡斯等內閣官員、國會議員、文化界人士等計150餘人出席國畫書法展覽開幕式，參觀者皆對邱老師墨寶讚賞有加。此外，邱老師多場國畫書法示範活動也獲參與來賓熱烈A響，除有民眾連續參與不同場次之外，並致贈個人創作予邱老師留念，誠為最動人的文化交流。



訊息來源：外交部外館消息



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