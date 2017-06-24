為慶祝中華民國與巴拉圭建交60週年紀念，駐巴拉圭俞大使接受巴國多家廣播電臺現場專訪事



(中央社訊息服務20170624 10:12:38)今(106)年7月12日係中華民國及巴拉圭建交60週年紀念，為廣為宣傳兩國長期以來之各項友好合作關係成果，並邀請巴國民眾共襄盛舉，駐巴拉圭俞大使大㵢連續於本(7)月21、22及23日分別接受巴國「AM 970電臺」、「國家廣電臺」及「蜘蛛繡廣播電臺」等3家電臺現場節目專訪。 節目現場並開放民眾Call-in，提問有關臺灣政經發展進程、提供巴國青年獎學金運作概況以及兩國經貿交流等議題。俞大使除一一向聽眾說明外，並概述臺巴兩國自1957年建交長期以來，人員互訪、經濟、技術、教育文化等各領域的交流合作情形；復介紹本年60週年建交紀念將於巴拉圭及臺灣兩地擘劃一系列之慶祝活動，包括發行60週年紀念郵票、巴國知名畫家聯展及傳統舞團赴華巡演、舉辦台灣印象影展、發表臺灣移民在巴史料以及邀請我知名小提琴家來巴音樂會等，歡迎民眾踴躍參與，共同慶祝，並見證兩國逾一甲子之兄弟邦誼。 繼回復主持人提問，有關巴拿馬與我斷交事件稱，以我國為例，我即使與陸方長期有對立關係，惟仍係中國大陸主要經貿夥伴及投資者之一，顯示雙邊貿易關係不受限於外交事務，故不認同巴拿馬所提，因經貿理由對我被棄，並表示遺憾。中國大陸在巴(拉圭)雖亦存有商貿來往，惟不必然對臺巴60年外交關係造成衝擊；臺巴兩國共享平行發展經驗，一路走來篳路藍縷，共榮互惠，並對巴國政府及人民對我表達之關心慰問，深感銘心。



訊息來源：外交部外館消息



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