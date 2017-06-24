「雙J戀」合體 逛婚紗街好浪漫中央社 (2017-06-24 09:32)
「雙J戀」合體 逛婚紗街好浪漫
(中央社訊息服務20170624 09:31:29)「雙J戀」修成正果了!?台北市愛國東路婚紗街是台灣第一條婚紗大街，吸引了不少海內外新人到此拍攝唯美婚紗照。今年愛國東路婚紗街獲選台北市商業處商圈輔導計畫對象，特別邀請可愛的公仔熊Jason與Jessie擔任甜蜜大使，23日更在愛國東路婚紗街理事長麥燦文證婚下，完成了浪漫的婚禮儀式，「雙J戀」修成正果。
這次愛國東路婚紗街發展協會特別舉辦「台北旅拍活動」，共有30多家店家參與，並結合觀光巴士共襄盛舉，載著民眾遊逛台北，今年更首次邀請芙蝶海外婚禮顧問一起參與推廣，期許台北旅拍活動未來能推廣到世界各地。
台北旅拍活動從106年6月23日至106年7月底止，每星期都有「手工婚紗禮服百元喊拍」活動，店家不惜成本，為了就是讓新人能夠以最超值的優惠價格輕鬆完成夢想。
此次活動更貼心的在愛國東路上設立了「台北旅拍快閃店」，民眾逛累了可以休息免費喝杯咖啡，有任何婚紗拍攝、婚禮籌辦的問題，現場也有專人提供建議。另外只要在貼有「台北旅拍」活動貼紙的店家消費，即可獲得抽獎券，填寫資料後投入「台北旅拍快閃店」摸彩箱即可參加摸彩，獎項有愛國東路各婚紗公司的免費婚紗攝影券、芙蝶婚禮提供的超人氣幸福迷你行李箱、婚禮小物等，相關活動資訊請至活動官網（http://www.aiguo520.com/）查詢。
訊息來源：butterflystory
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