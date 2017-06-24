三好校園實踐學校頒獎典禮於南華大學登場



(中央社訊息服務20170624 09:28:11)南華大學連續三年獲公益信託星雲大師教育基金頒發「三好校園實踐學校」，同時也正式成為「三好校園典範學校」，該校為增進各級學校推動品德教育課程的相關知能，響應創辦人星雲大師所推動的「做好事、說好話、存好心」三好運動，特別結合公益信託星雲大師教育基金於6月23日舉辦「第六屆三好校園實踐學校頒獎典禮暨品德教育成果分享會」，全國各大專校院、高中職、中小學共近300位校長、教師齊聚一堂。開幕式由林辰璋行政副校長主持，教育部馬湘萍督學、南華大學駐校董事覺禹法師、人間福報金蜀卿社長及多位貴賓亦蒞臨共襄盛舉，此外，更特別邀請佛光山人間佛教研究院院長覺培法師蒞臨演講，以「永遠從關懷出發」之主題，分享品德與生命教育的推廣。



獲頒第六屆三好校園實踐學校共有147所，分別為國小組76所、國中27所、高中職23所、大學校院組有17所學校，其中，還有特別來自海外的東莞台商子弟學校、東莞理工學校粵台產業科技學院、Chung Tian Chinese School及Guang Ming College 等4所學校，當天也由屏東崎峰國小、雲林東明國中、屏東潮州高中以及東方設計學院等四校代表各級學校上台獲頒星雲大師「三好校園」墨寶，由教育部馬湘萍督學頒授。各校也藉此機會彼此交流分享，一同發揚三好精神，以促進社會祥和。 南華大學行政副校長林辰璋表示，該校自創辦以來即秉持創辦人星雲大師所提倡的「做好事、說好話、存好心」三好運動精神辦學，也極為重視學生的品德與生命教育，近年來推動生命教育方面成效極佳，更獲得多項獎項之肯定。林副校長指出，今年特別將三好校園頒獎活動與品德教育成果分享一同舉行，相信將能達到資源整合與綜效相乘之效益，期許能藉此將生命教育深耕台灣，再結合眾人的力量將生命教育種子撒向全世界。 教育部督學馬湘萍表示，南華大學近年來在林聰明校長的帶領之下，辦學績效突飛猛進，更以「生命教育」為主軸特色，連續五年獲得教育部教學卓越計畫補助，真正將生命教育落實與串聯在生活與課程中。馬督學指出，品德教育和生命教育可說是教育的核心，希望結合各個三好校園夥伴的力量，以大手牽小手的概念，共同推動生命教育，共創真善美的社會。 佛光山人間佛教研究院院長覺培法師專題演講時指出，人與人之間的互動要有溫度與關懷，生命教育永遠要從「關懷」出發，同時也以實例的小故事分享「教育」的意義，覺培法師特別提到，星雲大師以百萬人興學辦教育，主要目的就是要培養學子正確的價值觀，讓孩子能夠發揮自己的天賦，找到自己的價值與人生方向，覺培法師也強調改變觀念從閱讀開始，每個人應培養良好的閱讀習慣，讓閱讀融入生活中，以帶動全民閱讀風氣，如此一來社會將會更加祥和。 活動當天，也邀請三好校園實踐學校與品德教育特色學校一起參與論壇，藉此與各校分享交流，南華大學也由王伯文副學務長與大家分享推動生命教育，落實三好校園的經驗，並提到該校成立「嘉言義行心校園」合作交流平台跨校聯盟，藉由橫向聯繫與縱向整合，持續推動紮根，以達「做好事、說好話、存好心」三好友善校園全面推動的目標，未來更將三好理念藉由慢遊、慢活、慢食深化於民眾的生活，形成良善的社會動力，甚至引導蔚為社會良善和諧的風氣。



訊息來源：南華大學



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