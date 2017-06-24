iPhone跨足醫療資訊 外媒讓計畫曝光了中央社 (2017-06-24 09:22)
（中央社記者鍾榮峰台北24日電）蘋果要讓iPhone成為醫療資訊中心，傳出計畫進一步曝光。外媒報導，蘋果正與一家新創企業合作，讓病人可透過iPhone，重新檢視、儲存和分享自己的醫療資訊。
國外財經網站CNBC日前引述2位知情人士報導，蘋果的健康團隊正與小型新創企業Health Gorilla合作，規劃將診斷資料傳送到iPhone。
報導指出，蘋果和Health Gorilla對於是否有合作計畫均不予評論。
報導引述消息人士指出，蘋果一直試圖解決電子裝置之間的相互操作性（interoperability）問題，要讓病人可以透過iPhone，重新檢視、儲存和分享自己的醫療資訊。報導指出，若相關計畫屬實，這對蘋果的健康布局策略來說，代表新的進展。
報導指出，不僅是蘋果，包括微軟和谷歌（Google）等科技巨擘早以布局健康資訊領域。
CNBC先前引述6位知情人士消息指出，蘋果內部不斷擴張的健康部門中，有個秘密小組，這個小組持續與開發者、醫療單位與產業集團聯繫，洽商把包括醫療實驗結果或是過敏症狀列表等資訊，傳送給iPhone。
報導引述指出，蘋果近期雇用參與快捷式健康照護互操作性資源（FHIR）的開發者，這個標準草案可協助交換電子醫療記錄。
蘋果態度低調布局醫療資訊領域。外電去年曾報導，蘋果買下新創公司Gliimpse。這家公司專長醫療資料紀錄，可讓使用者處理和分享個人醫療資訊。Gliimpse使用者可彙整不同來源的醫療與健康資料，必要時和醫師等第三方分享。外媒先前報導，蘋果正進行1項祕密計畫，僱用1組生物醫學工程師，參與研發治療糖尿病的感測器。1060624
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