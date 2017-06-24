（中央社記者鍾榮峰台北24日電）蘋果發展無線充電，產品技術應用浮出檯面。外媒報導，蘋果發明能讓iPhone無線充電的充電盒，設計方向越來越清晰。



國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果發明可讓iPhone無線充電的充電盒設計，採用毫米波（millimeter-wave）技術。



報導指出，這個可拆裝的無線充電盒，內建的電路設計可透過無線方式與外部設備互通收發；天線陣列用來支援光束控制（beam steering），透過毫米波頻寬進行無線傳輸。



報導表示，這個無線充電盒也具備中頻天線（intermediate frequency）架構，可讓中頻訊號在充電盒和裝置之間無線傳送。



報導指出，毫米波技術未來也可應用在智慧眼鏡、頭戴顯示器、Apple Watch、iPad、耳機、Apple TV、車用等領域。



報導指出，蘋果也是無線充電聯盟WPC（Wireless Power Consortium）的成員之一，可能採用WPC的無線充電標準。無獨有偶，蘋果的競爭對手三星（Samsung）持續積極布局無線充電應用，三星也是WPC的成員之一，今年無線充電盒是否會正式問世，有待時間檢驗。



蘋果積極突破無線充電關鍵技術，外媒先前報導，蘋果在感應饋電技術（inductive power transmission）有明顯進展，相關專利顯示，蘋果可透過鑲嵌感應饋電線圈配置設計，針對多重裝置充電。



外媒也透露，蘋果正在開發酷炫的無線充電技術，未來當iPhone進行無線充電時，iPhone和充電盤之間，還可以產生懸浮的效果。



電子時報（DigiTimes）先前報導，市場預期今年新款iPhone 8可能具備無線充電功能，無線充電應用將帶動手機供應商採用玻璃或是陶瓷機殼設計，機殼製造商也帶動PDC工法（physical direct connection）普及化。



蘋果iPhone 8傳出支援無線充電，未來Apple Watch也有機會參一腳。Patently Apple先前也報導，蘋果針對Apple Watch無線充電技術支援，有明顯進展，針對Apple Watch設計無線充電盤，有點類似充電座，中間有個凹槽，Apple Watch可以平放或是採用側放的方式進行充電。



報導指出，無線充電盤內建電源傳輸元件，可以無線連結Apple Watch內的充電電路，進而達到透過無線方式對Apple Watch的電池進行充電的效果。1060624