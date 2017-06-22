原標題：英國哈里王子：全家都不想繼任王位皇室要現代化

海外網6月22日電 英國皇室成員哈利王子（Prince Harry）最近在受訪時透露，他認為家族中沒有人想要當國王或女王，但大家都願意在適合的時機履行自己身為皇室成員的職責。

哈利過去就曾經表達過對王位沒有興趣的態度，但這次是他首度表示連家人、包括威廉王子也沒有意願當上國王。

英國王位被嫌棄？哈利王子：家人沒人想繼位

他在訪談中感謝現任女王伊麗莎白二世，表示她在過去60年來為英國皇室營造出了正面的形象，但他和其他人不打算照做，而是會嘗試將英國皇室現代化，哈利說這不是為了自己，而是為了大眾利益著想。

哈利也吐露女王也未曾強迫其他家族成員接下王位的重擔，而是讓他們有充足的時間選擇。哈利和威廉王子（Prince William）過去就一直因承擔的皇室責任比其祖父母少很多而遭到批評，威廉這個夏天才終於從位於諾福克（Norfolk）的家中搬到倫敦，準備幫女王承擔一些責任。

女王的丈夫、91歲的愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip）即將退休，他這幾天在連續參加幾場皇室活動后，因為膀胱感染而再度被送醫。

哈利表示自己對王位毫無興趣

哈利在訪談中談到他會和威廉、以及其妻凱特王妃（Kate Middleton）一同將英國皇室變得現代化，但其中卻獨漏提到自己的父親查爾斯王子（Prince Charles）。訪問者問他是否擔心現代化會抹去皇室神秘的色彩、使民眾失去興趣時，他回答取得這兩者的平衡相當困難，他們不想「沖淡這個魔力」，但他相信英國大眾和世界仍需要皇室。

他也提到過去愛玩樂、花花公子的形象，哈利稱母親黛安娜王妃（Princess Diana）過世時他還很小，不願意承擔其身分需要擔負的責任，但他現在清醒了而且決定開始聽從他人的意見。

哈利似乎對讓當時年僅12歲的自己在母親葬禮時走在棺木後面頗為詬病

最近在其母過世屆滿20年之際，哈利開始談論母親過世對他生活的負面影響，他長年來飽受痛苦和憤怒之苦，一直到快30歲才開始尋求專業心理專家的協助。

他在訪談中感謝母親讓他經歷過「普通人」的生活，哈利補充說他都自己去買東西，一般人可能會很驚訝於威廉和他過著普通的生活。哈利王子目前正在和美國女演員馬克爾（Meghan Markle）交往，他說如果他有幸有小孩，他一定會讓孩子過普通的生活。

來源：海外網