俄代表團團長巴黎航展期間遭搶劫 受輕微擦傷北京新浪網 (2017-06-22 10:31)
[環球網報導 記者 嚴翔]兩年一屆的法國巴黎航展傳出意外插曲，俄新社6月22日報導稱，率團參加此次航展的俄羅斯國防產品出口公司負責人謝爾蓋？科爾涅夫在巴黎遭歹徒搶劫，受到輕微擦傷。
俄聯邦軍事技術合作局發言人瑪利亞？弗羅比耶娃告訴俄新社，6月20日晚，在參加完航展返回賓館的路上，數名劫匪在隧道出口處打碎科爾涅夫座駕的車窗玻璃，向謝爾蓋索要金錢和貴重物品。據稱科爾涅夫反應迅速、鎮定應對，最終保全了護照和重要文件。
弗羅比耶娃補充道，謝爾蓋受到輕微擦傷，好在無須住院。其同行司機也受到擦傷，在反抗過程中不幸遺失了錢包。
報導稱，俄羅斯駐法國大使館現已就此事與法國執法機關保持緊密聯繫。法國警方已經開始相關調查並拘捕了4名嫌疑人。
來源：環球網
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