中新網6月22日電 據《文匯報》報導，英國首相特蕾莎·梅在大選后失勢，保守黨政府被迫放棄部分爭議較大的競選承諾。

英國女王伊麗莎白二世本月21日主持新一屆國會開幕，並宣讀保守黨提出的施政綱領，內容沒提及特蕾莎·梅的擴展文法學校計劃，同時也沒提到飽受批評的老人福利改革。

脫歐方面，英國內閣將提交不少於8項脫歐法案，讓議員就移民、關稅及貿易的新安排表態。國會預料將於本月29日表決施政綱領，由於保守黨仍未能與北愛民主統一黨（DUP）達成執政協議，若綱領未能獲通過，特蕾莎·梅恐怕要引咎下台。

報導稱，一般而言，新上台政府往往利用女王演說闡述施政野心，覆述選舉承諾，然而保守黨在大選后痛失國會過半優勢，反映選民反對特蕾莎·梅的「硬脫歐」主張及其他具爭議政策，令政府不得不軟化。

談到脫歐，英女王稱，政府將以「謙讓」態度與歐盟談判，首務是達成最好的協議，把握脫歐帶來的契機。對於英國脫歐后的未來，政府將尋求達成最廣泛的共識。女王演說前夕，特蕾莎·梅也發表聲明，聲稱脫歐協議須取得廣泛支持。

內政方面，施政綱領隻字不提特蕾莎·梅上任初高調宣傳的文法學校，僅提到政府將會大刀闊斧改革技術教育。針對倫敦近期發生連串恐襲，政府僅承諾會檢討反恐策略，確保警方及安保部門有足夠力量保護國民安全。

另外，英國政府有意立法，加緊對付網上極端言論，同時亦遵守承諾，將對倫敦格倫費爾大廈大火展開調查。

據了解，女王演說一般會列出未來的國事訪問安排，伊利沙伯二世有提到西班牙國王及王后將於下月訪英，但沒談及美國總統特朗普的訪英安排。《衛報》早前指特朗普害怕遇上示威，因此押后訪英行程，女王演說似是呼應了報導的說法。

報導還稱，雖然英國在野黨的總議席不足以推翻保守黨政府，但工黨黨魁郝爾彬稱，他已準備組成少數政府，等待特蕾莎·梅倒台。他指出保守黨仍未與DUP達成協議，特蕾莎·梅政府根本談不上是聯合政府

英國國會下周將表決政府的施政綱領，預計在野黨屆時將提交一系列修訂案。