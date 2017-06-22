中新網6月22日電 綜合報導，近日，因不滿美國政府再次為烏克蘭問題制裁俄羅斯，俄政府宣布取消本周的一次俄美高層會議。

據報導，被莫斯科取消的是一次雙方副部級外交高官的會議。美國國務院發言人對此表示：美方遺憾莫斯科放棄了這次討論阻礙雙方關係諸多障礙的會見機會。

對此，法新社分析稱：由於目前莫斯科與華盛頓間的關係處於最低點，華盛頓寄希望於這個會議來討論雙方關係中相對小的一些矛盾和爭執。

而俄方則認為，美國對俄羅斯新制裁措施是華盛頓反俄主義的惡果，烏克蘭問題只是藉口而已，華盛頓對新制裁的解釋也是荒謬的。

據悉，美國的新制裁措施針對烏克蘭38個個人和單位，兩個俄羅斯政府負責官員，以及十幾個在克里米亞的個人與組織。

美國國務院認為這些制裁措施只是維持已有的制裁水平，而對美國以前的制裁措施，俄羅斯已經找到迴避的辦法。美國對俄羅斯的制裁措施每年進行兩次調整。

俄羅斯外交部副部長塞格·裡布科弗（Sergue？ Riabkov）通過一份文告表示：我們對美國新政府任隨國會的反俄勢力蔓延感到遺憾，這股勢力不知道再發明什麼來損害俄羅斯與美國的關係了，他們只想把改善美俄關係的希望降到零點。

他還威脅說，美國對俄羅斯的新制裁措施「不會不受到俄羅斯的反擊和報復」。