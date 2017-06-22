韓國總統文在寅近日接受多家美國媒體採訪，為月底訪美預熱。20日接受《華盛頓郵報》專訪時，文在寅表示，暫停追加部署「薩德」系統並進行環境影響評估，並不意味著推遲或取消部署「薩德」。

《華盛頓郵報》記者稱，華盛頓一些官員對韓方尚未完成「薩德」部署表示不滿。文在寅對此回應道：「部署『薩德』是前屆政府做出的決定，我已經明確表示不會輕視這一決定。」

文在寅接著說，部署「薩德」「不是那麼簡單的事情」，韓國目前已經部署兩台「薩德」系統移動發射架和雷達系統，但必須經過環境影響評估等必要程序，才能追加部署剩餘4台發射架。

記者問道，如果美國總統特朗普問起來，文在寅會怎麼回答？文在寅說：「環境影響評估並不意味著推遲或取消部署『薩德』。」

今年4月底，韓美不顧當地民眾以及鄰國強烈反對，在慶尚北道星州郡部署了兩台「薩德」系統移動發射架。此後，韓國媒體又曝光稱，另有4台發射架已經「秘密」運抵韓國。文在寅獲悉后，感到「非常震驚」，要求徹查。

韓國政府表示，已經部署的部分將不受影響。是否繼續部署剩下的部分還需要看環境影響評估的結果。按照韓國媒體說法，完成評估可能需要一年時間，「薩德」部署工作或將因此推遲或暫停。

王宏彬 新華社特稿