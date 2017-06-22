新華社華盛頓6月20日電 美國財政部20日宣布，對38個個人和實體實施制裁，以回應俄羅斯在烏克蘭問題上的舉動。

美國財政部當天在一份聲明中說，受到制裁的個人和實體當中包括一家試圖逃避現有制裁的實體、兩家由此前受制裁人士控制的實體，以及兩名俄羅斯政府官員。新的制裁措施旨在打擊逃避現有制裁措施的行為，并力圖使美國與其夥伴國的制裁措施保持一致。

根據制裁措施，受到制裁的個人和實體在美國境內的資產將被凍結，同時美國人將被禁止與其進行交易往來。

美國財政部長史蒂文·姆努欽在聲明中說，美國政府致力於通過外交手段維護烏克蘭主權，新的制裁措施旨在繼續向俄羅斯施壓。他表示，除非俄方遵守其在明斯克協議中的承諾，否則美對俄制裁措施將不會放鬆。

美國國會參議院15日表決通過一項制裁伊朗的法案，其中包括對俄羅斯施加制裁的修正案。根據修正案，美國將對一大批俄方人員實施制裁。法案還將對俄羅斯礦產、金屬、運輸和鐵路等行業實施制裁。此外，當美國總統試圖放鬆或終止對俄羅斯已有制裁措施時，國會可據該修正案啟動審議程序。

俄羅斯總統普京15日表示，美國推行的反俄制裁是一把「雙刃劍」。他說，聯合國的統計數據顯示，受美國反俄制裁影響，俄羅斯國內生產總值至少下降了1％，而美國則損失了1000億美元。